Bottas ya reconoce que buscará opciones si Mercedes no cuenta con él

Mercedes anunció el sábado que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton había firmado un nuevo contrato de dos años, con lo que su relación se extenderá hasta 2023.

Pero el otro asiento Mercedes para 2022, sigue estando libre y tanto Valtteri Bottas, como George Russell, junior de Mercedes, son candidatos a él. El equipo ha indicado que intentará tomar una decisión durante este verano.

Russell protagonizó su única aparición con Mercedes en Sakhir el año pasado y estuvo cerca de ganar su carrera de debut con el equipo alemán, mientras que en el sábado del GP de Austria 2021 impresionó al llevar al Williams por primera vez a la Q3.

Bottas calificó de "obvio" que Mercedes haya ampliado el contrato con Hamilton y consideró que pronto le tocará a él sentarse a negociar.

"Me acabo de dar cuenta de que ya estamos en julio, y las vacaciones de agosto están a solo dos carreras de distancia después de esta", dijo Bottas. "Así que estoy seguro de que pronto tendremos que discutirlo, pero no hoy, ni mañana".

En caso de que Bottas pierda su asiento con Mercedes para el próximo año, el finlandés parece tener opciones limitadas de dónde más conducir debido a la situación actual del mercado de pilotos.

Solo Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo y Williams parecen tener vacantes para el próximo año, lo que hace que Williams sea la única opción realista, a priori, para que el finlandés siga en la Fórmula 1.

Bottas dijo que le gustaría permanecer en la parrilla si perdiera su asiento con Mercedes, pero que solo buscaría opciones alternativas si fuera necesario.

"Obviamente quiero entender al equipo, cuál es el plan, qué piloto quieren en el otro coche", dijo Bottas cuando Motorsport.com le preguntó si estaba considerando opciones como la de Williams para el próximo año.

"Lewis está confirmado, el otro asiento sigue libre, así que el equipo tiene que decidir. Necesito tener esa discusión”.

"Pero también siento que aún me quedan muchos, muchos años. Disfruto de las carreras, me encantan las carreras, me encanta la F1, así que definitivamente no estoy hecho para ir a otro estilo de competición dentro del automovilismo en los próximos años”.

"Si se diera el caso de que no pudiera continuar con Mercedes, por supuesto que miraría otras opciones. Pero no es algo en lo que tenga que pensar ahora”.

"También tengo un buen equipo de gestión y todavía no me han dicho nada. No sé si se han puesto en contacto con alguien, porque saben lo importante que es centrarse en este momento y dar lo mejor de nosotros, como equipo y para mí personalmente”.

"Pronto llegará el momento. No sé todavía qué día, qué semana. Pero creo que sí, que tendremos que analizar todas las opciones y la situación en su conjunto. Pero por ahora, me centro en el mañana".

Las fotos de Valtteri Bottas en el GP de Austria 2021

