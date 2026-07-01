Bottas destapa la prioridad de Cadillac: "Primero hay que acabar carreras"

Hay equipos que buscan unas décimas. Cadillac, de momento, busca terminar carreras. El Gran Premio de Austria volvió a dejar al descubierto la gran herida del debutante de la Fórmula 1.

Mientras el rendimiento del coche empieza, poco a poco, a ofrecer señales de vida gracias a las últimas actualizaciones, la fiabilidad sigue tirando por tierra cualquier avance. Y Valtteri Bottas tiene claro cuál debe ser la prioridad inmediata del equipo.

El finlandés encadena ya tres abandonos consecutivos —Mónaco, Barcelona y Austria—, mientras que Sergio Pérez también vio cómo su carrera terminaba antes de tiempo en Spielberg. Un nuevo golpe para una escudería que, desde su llegada a la Fórmula 1, ha sufrido constantes problemas mecánicos, especialmente relacionados con componentes propios del monoplaza y no con la unidad de potencia Ferrari.

En el Red Bull Ring, el problema volvió a aparecer de forma tan repentina como preocupante. Todo parecía bajo control durante los entrenamientos, pero las condiciones de carrera cambiaron por completo el panorama.

"No hubo ninguna señal de aviso. Todo estaba bajo control en los entrenamientos. Hicimos más de diez vueltas seguidas, suficiente para alcanzar la temperatura máxima. Pero hoy, con un pequeño aumento de la temperatura y el efecto del tráfico, todo empezó a arder. Ya ocurrió en la vuelta 2, así que es un problema importante. Tenemos que encontrar una solución".

Las mejoras introducidas en Austria, centradas en la refrigeración de los frenos, sí parecieron aportar algo más de rendimiento. El problema es que de poco sirve ganar velocidad cuando el coche ni siquiera llega a la bandera a cuadros.

"Si no terminamos carreras, no podemos aprender"

"Es mi tercer abandono consecutivo. Si no terminamos las carreras, no podemos aprender prácticamente nada del coche ni del paquete de mejoras. La prioridad para Silverstone está muy clara: tenemos que terminar la carrera. Solo así podremos aprender".

Ese es precisamente el dilema de Cadillac. Mientras otros equipos ya centran sus esfuerzos en encontrar rendimiento, el conjunto estadounidense sigue atrapado en una fase mucho más básica del proyecto: conseguir que el coche aguante una distancia de carrera completa. Sin datos, sin kilometraje y con continuos problemas de fiabilidad, cualquier evolución pierde buena parte de su valor.

Bottas incluso asume que la solución puede obligar a sacrificar prestaciones.

"Está claro que tendremos que rediseñar algunas piezas. Probablemente tenga un coste aerodinámico, pero acepto esa penalización con tal de terminar una carrera. Ahora mismo tenemos que empezar a ver la bandera a cuadros. Es ahí donde realmente aprendemos".

La buena noticia es que Silverstone, por sus características, debería castigar mucho menos el punto débil del Cadillac. Sin embargo, el propio Bottas ya mira más allá y avisa de que circuitos como Budapest volverán a poner a prueba un problema que el equipo no puede seguir aplazando.

Porque antes de pensar en acercarse a la zona media, Cadillac necesita construir el primer pilar de cualquier proyecto competitivo en la Fórmula 1: un coche capaz de terminar los domingos. Solo después llegará el momento de hacerlo más rápido.

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