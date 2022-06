Bottas y el desgaste de ser compañero de Hamilton en 2018

Cargar el reproductor de audio

Valtteri Bottas fichó por Mercedes en 2017 después de cuatro temporadas completas en la F1 con Williams. El finlandés sustituyó al entonces campeón del mundo Nico Rosberg, que se retiró solo cinco días de ganar el mundial de 2016 en Abu Dhabi.

Valtteri Bottas comenzó una nueva era en la Fórmula 1 con ánimos renovados, pero después de dos temporadas quiso hacer lo mismo que había hecho Nico Rosberg. El finlandés se esforzó por igualar el nivel de Hamilton y recibió un golpe moral cuando tuvo que apoyar al británico en la recta final de 2018 para que ganara su quinto título.

Bottas argumenta que era difícil tener a Lewis Hamilton al lado como compañero, sobre todo porque el británico en 2018 ya estaba en su sexto año en la marca alemana y tenía su hueco ya establecido en el equipo: "Lewis es dominante en el equipo como piloto y como persona", dijo Bottas en el podcast de Motor Sport Magazine. "Era difícil hacer un movimiento con alguien como Lewis al lado. Ha crecido en ese equipo y bueno, es Lewis. Es como si todo el mundo le admirara. Pero fue una buena experiencia para mí".

Bottas terminó su primera temporada con Mercedes en la tercera posición del mundial de pilotos, y un año después el finlandés bajó dos posiciones en la clasificación final. A Bottas le desgastó no poder batir a Hamilton.

"A finales de 2018 realmente estuve a punto de dejarlo. Estuve muy cerca de eso. Fue básicamente porque no entendía por qué no podía vencer a Lewis en esos dos años. Me estaba presionando mucho a mí mismo", continuó el ahora piloto de Alfa Romeo, que no estaba contento de que le dieran el papel de escudero. "Me costó mucho trabajo. Los últimos cuatro o cinco grandes premios de 2018 fueron dolorosos".

"Se supone que te gusta la Fórmula 1 porque es genial. Pero para mí, en ese momento, no era en absoluto genial. Me fui a Sudamérica durante las vacaciones de invierno. Quería volver a encontrar la diversión y la motivación, y lo hice".

El experimentado piloto se recuperó durante el parón invernal y en 2019 dijo que hizo su mejor temporada hasta la fecha. "Estuve por delante de Lewis varias veces e incluso lideré el campeonato en algún momento. Fue un año fuerte", dijo Bottas, que luego tuvo que ver cómo Hamilton se recuperaba. "Entonces llegó la consistencia de Lewis. Su actuación en general fue muy buena, yo no podía igualar eso".

A finales de 2021, la asociación con Mercedes llegó a su fin. Después de cinco temporadas, Bottas tuvo que buscar cobijo en Alfa Romeo y el joven de Mercedes, George Russell, tuvo la oportunidad de probar junto a Hamilton. Bottas ha indicado en varias ocasiones este año que se siente muy cómodo en el equipo suizo, y Russell de momento supera en casi todos los aspectos al heptacampeón.

