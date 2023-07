La FIA descalifica a Bottas y Pérez gana posición en Silverstone

Alexander Albon fue el último piloto que recibió una sanción de ese tipo en el Gran Premio de Australia del año pasado, pero Valtteri Bottas lo repitió en el Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 después de detenerse en medio de la pista en la Q1. El finlandés informó que no tenía potencia y no pudo tomar parte de la segunda ronda, por lo que se vio obligado a quedar en la 15ª posición.

Sin embargo, tras la sesión, la FIA descubrió que no tenía suficiente combustible en su monoplaza para cumplir el requisito obligatorio de dejar un litro en el coche para las pruebas estipuladas, con lo que se le castigó con la descalificación.

Cuando un coche se detiene en la pista en la sesión de clasificación, la federación internacional también calcula cuánto combustible se habría utilizado para volver a boxes, ya que los monoplaza están obligados a regresar por sus propios medios, algo que no ocurre al final de las carreras.

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, señaló: "Después de la sesión de clasificación de hoy se comprobó en el coche número 77 que se podía tomar una muestra de combustible de 1 litro más la cantidad de combustible que se habría consumido para volver a boxes [reglamento técnico, artículo 6.5.2]. Fue posible tomar una muestra de 0,090 litros".

"Como la cantidad de combustible necesaria para producir una muestra de 1 litro más para devolver el coche al garaje se calculó en 2,39 litros, remito este asunto a los comisarios para su consideración".

Al confirmarse la exclusión del piloto de Alfa Romeo, saldrá desde la parte trasera de la parrilla, y Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck de Vries y Kevin Magnussen ganaron posiciones.

Cuando Motorsport.com preguntó al finlandés tras la sesión, dijo que no sabía por qué se había parado el coche: "Todavía no. Tenemos que averiguarlo, obviamente, hay muchas razones que pueden hacer que el motor se pare, así que no lo sé, es una pena, pero no puedo hacer mucho al respecto".

"No he visto el tiempo final de la Q2, no sé a qué distancia estaba del corte, pero al menos esta vez hemos pasado a la Q2, y la verdad es que está muy cerca", explicó. "Así que creo que hemos dado algunos pasos desde ayer. Ahora tenemos que esperar a mañana para ver cómo está el ritmo".

Bottas comentó que el último paquete de actualizaciones ha mejorado el C43: "Es un paso, lo noto, y creo que hoy hemos conseguido extraer un poco más con la puesta a punto, parece que necesitaba una diferente en términos de altura de pilotaje. Más carga a alta velocidad, sin afectar al rendimiento a baja velocidad".

