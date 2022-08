Bottas: "Este es el año en el que más estoy disfrutando"

Cargar el reproductor de audio

Valtteri Bottas, tras cinco temporadas, 10 victorias y dos subcampeonatos del mundo con Mercedes, decidió unirse a Alfa Romeo en 2022.

Aunque el finlandés ya no es un habitual de las primeras posiciones, como sí lo era en Mercedes, ha liderado los esfuerzos de Alfa Romeo en la zona media de la parrilla. Así, Bottas ha aportado 41 de los 46 puntos que acumula el equipo hasta este momento.

Valtteri firmó un acuerdo multianual con Alfa Romeo para este año, lo que le proporciona la seguridad respecto a su futuro que nunca tuvo con Williams ni con Mercedes, con quienes mantuvo una relación mediante renovaciones anuales

"Para mí, es la primera vez [que tengo esta seguridad], porque incluso con Williams siempre firmaba por un año", dijo Bottas a Motorsport.com en una entrevista.

"Es la primera vez que no he tenido que estresarme y responder a las preguntas sobre mi futuro. En cambio, los pilotos que aún no lo saben no van a pasar momentos agradables".

Bottas admitió que se sentía más relajado y capaz de estar "plenamente centrado en el trabajo", lo que le da más libertad para disfrutar de las carreras en la F1.

"Esta temporada es probablemente la más agradable de mi carrera en la F1", dijo Bottas. "De acuerdo, quizás siempre recuerdas todos los detalles, pero siento que realmente estoy disfrutando de la F1 más que nunca".

"Las carreras están siendo muy divertidas, especialmente en la zona media del grupo. Todos vamos con estrategias muy diferentes. Es una decisión que te puede hacer ganar muchas posiciones. Es un juego diferente [al de los últimos años]".

"Cuando estaba en Mercedes, solíamos luchar contra un único equipo, y solo me tenía que centrar en esos dos coches. Pero ahora puedo estar luchando con hasta seis coches. Así que está bien".

Bottas dijo que el ambiente en Alfa Romeo resulta "bastante joven" y transmite la sensación de ser "un equipo nuevo", además de trabajar de forma "más relajada" que Mercedes, donde luchan regularmente por victorias y campeonatos.

"Por supuesto, cuando trabajo, trabajo duro, pero luego, cuando estoy libre, puedo hacer lo que quiera", dijo Bottas. "Hay un buen equilibrio entre la vida con el equipo en la F1 y fuera de ella".

Bottas es un habitual de las redes sociales, y a principios de este año publicó en su cuenta de Instagram una imagen descarada en la que se bañaba desnudo en un arroyo de Estados Unidos. La imagen, apodada "Bot-ass", se convirtió en una impresión para una subasta benéfica que recaudó 50.000 euros.

Cuando se le preguntó si hubiese publicado esa misma foto cuando estaba en Mercedes, Bottas dijo: "Dudo que lo hubiera hecho".

"Fuera de la pista estoy relajado, e incluso me gusta la opinión de la gente. Simplemente, me importa mucho menos que antes. Y era una foto bonita".

