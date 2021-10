Bottas: "Ahora me puedo concentrar solo en conducir"

El finlandés pasó gran parte del año sufriendo a la hora de demostrar a sus jefes de Mercedes que merecía un nuevo contrato para 2022.

Sin embargo, una serie de carreras frustrantes y el impresionante estado de forma de George Russell hicieron que Mercedes decidiera no retenerlo.

En su lugar, Bottas se ha asegurado un asiento en Alfa Romeo para la próxima temporada, y dice que conseguir ese acuerdo ha traído consigo una notable diferencia en su planteamiento.

Desde que se anunció su futuro antes del Gran Premio de Italia, Bottas fue el más rápido en la clasificación de Monza y ganó la carrera al sprint, puntuó en Rusia a pesar de una penalización en la parrilla de salida, y luego salió desde la pole y venció en Turquía.

En las tres últimas carreras, ha sumado 51 puntos en total, lo que supera con creces los 36 de Max Verstappen y los 35 de Lewis Hamilton.

Al reflexionar sobre por qué se ha producido este cambio, Bottas dijo: "Bueno, en realidad siempre he tenido la confianza, pero es agradable lograr una victoria y el recordatorio de que puedes ganar carreras. Había pasado un tiempo".

"Pero, para ser sincero, después de Monza me he sentido muy relajado en cualquier caso y he podido centrarme solo en la conducción, y seguro que eso ayuda".

Aunque Bottas no seguirá en Mercedes la próxima temporada, dice que la actitud de su equipo sigue siendo la misma que antes, y que no le han dejado fuera de ninguna reunión técnica.

"Creo que el equipo ha estado bien, nada ha cambiado realmente", dijo. "Todo es normal y el equipo tiene un buen espíritu en general, y estamos realmente motivados para el resto del año y trabajando duro como siempre. Estoy en todas las reuniones en las que he estado antes, en estos cinco años. Si hay otras reuniones, no las conozco. Así que para mí, todo es normal".

Los jefes de equipo de Mercedes se han deshecho en elogios por la forma en que Bottas ha rendido recientemente, y el jefe Toto Wolff no descarta que el finlandés consiga más victorias en lo que queda de temporada.

"Puede que no sea la última de la temporada", explicó Wolff después de Turquía. "Lo que hizo [en Turquía] fue increíble. Empezó con facilidad desde la pole, se escapó, fue el hombre más rápido en pista, el mejor en términos de gestión de los neumáticos, lo mantuvo siempre bajo control, marcó la vuelta rápida...".

"Es un 10 sobre 10, y puede jugar un papel vital en el campeonato de constructores. Pero también apoyando a Lewis, porque la actuación de Valtteri impidió a Max sumar ocho puntos más".