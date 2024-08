Bortoleto, sorprendido por el interés de Audi, pero depende de McLaren

Carlos Sainz optó por irse a Grove después de que los alemanes no pudieran convencerle, pero hicieron cambios internos para finalmente llevarse a Mattia Binotto y Jonathan Wheatley. Desde finales de abril tienen con contrato para las próxima temporadas con Nico Hulkenberg, que se unirá a la escudería a final del presente curso, antes de que el proyecto se convierta en Audi en 2026.

Sin embargo, falta el segundo asiento, y la situación cambió considerablemente. Varios son los candidatos, aunque los que todavía siguen en Hinwil son Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, por lo que cuentan con más papeletas que los que están en categorías inferiores, como Gabriel Bortoleto. El brasileño es segundo en la Fórmula 2, pero podría ser una opción, aunque él mismo está sorprendido por ello: "Voy a responder lo mismo que todos los que me han preguntado, porque es la verdad, y si tuviera algo más que decir, lo haría encantado, ¡lo juro!".

"Sin embargo, me pilló por sorpresa cuando me desperté. Abrí mi teléfono y recibí notificaciones, porque era temprano y estaba llegando a Brasil, así que eran algo así como las 5 de la mañana", reveló a Motorsport.com. "Ya se había publicado en un sitio italiano, que fue el primero. Luego la gente se despertó en Brasil y empezaron a aparecer artículos y, según tengo entendido, Binotto dio una entrevista y mencionó mi nombre, algo así, creo que siempre es bueno que alguien de la Fórmula 1 te mencione, porque es ahí donde quieres llegar".

Sin embargo, Gabriel Bortoleto pertenece a la academia de McLaren desde que cosechó el título de la Fórmula 3, y señaló que también depende de las decisiones que tome la escudería de Woking, aunque asegura que si surge una oportunidad, debería poder aprovecharla: "Tengo contrato con McLaren, soy su piloto junior y tengo un contrato a largo plazo".

"Y también estoy seguro de que McLaren quiere verme triunfar y verme en la Fórmula 1. Saben que tienen dos pilotos muy buenos [Lando Norris y Oscar Piastri], y me están preparando para la Fórmula 1 para que un día pueda ser su piloto, porque ese es mi sueño", dijo. "Veremos qué nos depara el futuro. Puedo decir que estoy haciendo mi mejor trabajo en la Fórmula 2, en una situación en la que estoy realmente preparado para ir a la Fórmula 1".

"Creo que la decisión depende de mí, y yo decido ir a donde quiero, porque tengo una mano en mi carrera con A14 Management de Fernando Alonso y McLaren, pero no lo sé, hay temas contractuales que no puedo desvelar, firmamos cosas, aunque lo que puedo decir es que McLaren quiere verme triunfar", defendió. "No quieren encerrarme en una situación en la que no pueda desarrollar todo mi potencial. Naturalmente, quieren mantenerme bajo su control porque tienen muchas disciplinas, pero quieren verme florecer en las mejores categorías".

