La "bola de nieve fuera de control" de Alpine F1 en Bakú

El director deportivo de Alpine vio de primera mano los retos a los que se enfrentó el equipo francés cuando su fin de semana se convirtió en "una bola de nieve fuera de control" tras el incendio en el coche de Pierre Gasly el viernes. En una cita en la que la escudería esperaba tener una carrera sin problemas para evaluar sus actualizaciones en el suelo, se toparon con la obligación de tener que hacer cambios en la unidad de potencia del galo, además de reparaciones de accidentes, modificaciones en los reglajes, salidas desde el pitlane y casi una tragedia cuando Esteban Ocon casi atropella a varias personas el domingo.

Todo eso se sumó al intenso formato al sprint, con dos clasificaciones y dos carreras, por lo que cuando se le preguntó de cómo había ido el gran premio, Alan Permane respondió: "No puedo comparar este fin de semana con ningún otro. Sinceramente, ha sido tan frenético, tenso y difícil, que no se parece a otro".

Los contratiempos de Alpine comenzaron en los primeros entrenamientos libres, cuando una fuga hidráulica de Gasly provocó un incendio en el motor antes de irse contra el muro horas después. En el caso de Esteban Ocon, no pudo rodar tanto como quiso en los libres por un problema en la caja de cambios, lo que provocó más dolores de cabeza para tener la configuración ideal.

Al final, después de toda la preocupación, el monoplaza del francés rompió el parc fermé para hacer cambios en la configuración: "Tienes que empezar bien preparado y tener un fin de semana tranquilo, no tuvimos eso con ninguno de los dos coches en los libres, y a partir de ahí, todo se descontroló.

Permane no escatimó elogios para los mecánicos de su equipo por el esfuerzo realizado para tener los dos monoplazas a puntos en todas las sesiones con tan poco margen: "Han trabajado muy duro este fin de semana", dijo. "Han tenido una labor infernal con el cambio de motor de Pierre [Gasly], y eso tiene repercusiones que [los medios de comunicación] no veis. Llegan aquí el miércoles, montan los coches, pero nosotros también debemos poner las cosas de repuesto".

"Cuando no utilizas todo eso el viernes, deben quedarse hasta por la noche, ya que no hay toque de queda ese día en un fin de semana al sprint porque los coches están en parc fermé, así que estuvieron hasta las diez u once arreglando el monoplaza y asegurándose de que teníamos el propulsor y la caja de cambios para la carrera", explicó Permane. "Así que es un doble golpe porque fue un viernes agotador".

"Lo siguiente que les espera es un agotador vuelo de muchas horas a Miami, y algunos de ellos irán a trabajar directamente el martes por la mañana", reveló. "No es fácil recuperarse, sobre todo si se va directo a otra carrera, pero lo aprovecharemos al máximo".

"Algunos tendrán un día libre el martes, y sin duda que disfrutarán del Sol y se relajarán. Haremos lo que podamos por los que han trabajado muchas horas aquí [en Bakú], y tienen que emplearse a fondo el martes. Intentaremos que se vayan el miércoles y el jueves, eso al menos les dará un poco de tiempo libre, para comer y tomar una cerveza, lo que hagan para recuperarse".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!