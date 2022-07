La FIA pone la lupa sobre el último truco del suelo flexible en F1

Cargar el reproductor de audio

Como parte del esfuerzo de la FIA por acabar con el porpoising excesivo, la federación se ha vuelto más estricta en cuanto a la rigidez del suelo de los monoplazas, para así tratar de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los equipos.

Las sospechas de que algunas de las escuderías han encontrado formas inteligentes de llevar sus coches más pegados al suelo, mediante el uso de componentes flexibles en sus fondos planos, corren por el paddock.

Un suelo menos rígido implica que se puede ser más agresivo con la altura de la parte delantera para aumentar el rendimiento del monoplaza, al tener menos preocupaciones sobre el porpoising y el desgaste de la plancha.

Sin embargo, como parte de la investigación de la FIA sobre el fenómeno del porpoising en la F1, se descubrió que algunos equipos han aprovechado las zonas grises del reglamento para cumplir plenamente con las normas y los controles de la zona inferior del coche, pero también han construido sus monoplazas de una forma que no estaba prevista originalmente.

En un principio, se creía que esto se debía principalmente a que los equipos se aseguraban de que sus suelos y planchas eran lo suficientemente rígidos en las zonas que se comprobaban, pero se flexionaban en otras zonas.

Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com, tras las últimas conversaciones entre los equipos y la FIA en la reunión de la Comisión de la F1 de este fin de semana, ha surgido un novedoso truco aún más intrincado.

Se sospecha que algunos equipos han dividido astutamente los skid blocks o bloques de deslizamiento, que protegen los agujeros donde la FIA toma las medidas de grosor de la plancha, en secciones separadas.

Hay un bloque de deslizamiento principal que rodea la mayor parte del orificio, pero también hay una sección trasera que se mueve hacia arriba y hacia abajo de forma independiente dentro del tablón, para quedar totalmente encerrado y protegido si el coche golpea el suelo.

Al desaparecer en el interior de la plancha, esta sección no se desgasta cuando el resto del suelo golpea la pista, por lo que mantiene su grosor original para cumplir con los controles de profundidad de 9 mm que realiza la FIA después de las carreras.

La plancha de la zona inferior del fondo plano de un Fórmula 1

Hasta ahora, los equipos solo necesitaban garantizar un grosor suficiente en una zona del agujero para cumplir con la normativa, por lo que la parte móvil del bloque de deslizamiento no tendría ningún problema para superar el examen.

A partir del Gran Premio de Bélgica, cuando entrarán en vigor las nuevas normativas sobre el suelo, las comprobaciones de la FIA sobre el grosor se modificarán.

En el borrador de la nueva directiva técnica, enviado a los equipos antes del GP de Gran Bretaña, se señalaba lo siguiente: "Deseamos confirmar que se exigirá el cumplimiento de este artículo en al menos el 75% de cada periferia".

Esto significa que los equipos ya no podrán utilizar pequeñas áreas de material de bloques de deslizamiento móviles para ayudar a cumplir con las normas en una sola área.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cuyo equipo ha mostrado estar satisfecho con la medida de la FIA de actuar sobre la rigidez del suelo, confirmó en el Gran Premio de Austria que dos trucos diferentes se habían hecho públicos en las últimas conversaciones.

"De hecho, algunos equipos tienen bloques [de deslizamiento] que desaparecen de verdad cuando el coche toca con el fondo", dijo.

"La razón de ser de los bloques es que marcan el límite del desgaste de la plancha que puedes tener. Y si un bloque puede desaparecer milagrosamente hacia el interior del suelo, eso va claramente en contra del reglamento".

"Luego, lo segundo es una plancha que puede desviarse o que básicamente también se aleja más de lo que debería permitir la tolerancia, que es de un milímetro. Y si una plancha se aleja muchos más milímetros hacia el interior del coche, obviamente, también se gana algo de rendimiento".

"Creo que lo primero va a desaparecer para Spa... porque aparentemente el material de los bloques de deslizamiento no está disponible [hasta entonces]. Y el segundo se va a aclarar en el reglamento del año que viene".

Red Bull y Ferrari han sido fundamentales en el énfasis que se ha hecho sobre los suelos flexibles y los bloques de deslizamiento, ya que han sido los equipos más rápidos en lo que va de temporada.

Christian Horner, el jefe del equipo Red Bull, es categórico al afirmar que su escudería no ha hecho nada que vaya contra el reglamento.

"Eso es una estupidez total. Una estupidez total", reiteró. "Creo que estamos confundiendo los temas aquí".

"Quizá se refiera, no sé, a los coches que le rodean en este momento. No tengo ni idea, pero no tengo absolutamente ningún problema o preocupación en torno a nuestro suelo".

Ferrari ha admitido, sin embargo, que la aclaración sobre las nuevas pruebas en el suelo obligará a su escudería a realizar algunas modificaciones.

"Habrá algunos cambios que serán necesarios porque ahora se ha emitido una nueva aclaración con nuevas pruebas que se requieren sobre nuevos requisitos y nuevas especificaciones", confirmaron desde la Scuderia.

"Llevará algún tiempo hacerlo, así que al menos creo que es bueno retrasarlo hasta Bélgica, porque al no hay necesidad de precipitarse".

Vista inferior del Ferrari F1-75