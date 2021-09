Binotto satisfecho con el resultado en Zandvoort, pero aún falta

Un quinto y un séptimo puesto fueron el botín de Ferrari al final del Gran Premio de Holanda, en una pista con características que podrían haber puesto en crisis a los de Maranello, pero que en cambio les ofreció una doble puntuación.

Por supuesto, esto no puede eclipsar una carrera en la que los Ferrari no brillaron en términos de saltos positivos en el desarrollo, pero el botín de puntos traído a casa a nivel de constructores puede dejar a la dirección del Cavallino Rampante moderadamente satisfecha.

Al término de la carrera de Zandvoort, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, hizo el balance del fin de semana en los micrófonos de Sky F1 Italia, declarando que estaba satisfecho con lo que había visto, teniendo en cuenta las dificultades que presentaba sobre el papel la pista neerlandesa.

"He leído esta carrera de forma globalmente positiva. Esta era una pista que era una gran trampa para nosotros, especialmente por el desgaste de los neumáticos, porque en términos de energía y curvas medias de alta velocidad es similar a Paul Ricard. Así que el riesgo de estar en la misma situación que Ricard con una posición de salida en la que podríamos haber perdido terreno era alto para nosotros. Pusimos los neumáticos duros en el segundo stint para asegurarnos de llegar al final de la carrera en una estrategia de una parada”.

"En general estoy contento. Incluso con los pilotos les dijimos que no debíamos arriesgar, que debíamos traer puntos a casa para el campeonato de constructores, sin tomar riesgos de conducción ni en la estrategia y eso fue todo”.

“Tuvimos una carrera sólida. Charles condujo muy bien. En un momento dado intentamos empujar a Pierre Gasly a la parada en boxes fingiendo nosotros una detención”.

“Creo que el equipo ha trabajado bien con los límites del coche de hoy, por eso juzgo positivamente nuestro desempeño”.

Durante las últimas vueltas del gran premio, Sainz subió mucho sus tiempos, tanto que Alonso pudo alcanzarle, acercarse y adelantarle a pocos kilómetros de la meta.

"Miraremos los datos de telemetría y la puesta a punto", continuó Binotto. "A veces basta con unos pocos detalles para generar cambios en el desgaste de los neumáticos entre un coche y otro. No olvidemos que Carlos se perdió la mayor parte de la tercera práctica libre, por lo que no tuvo tiempo de poner a punto su coche. Yo no le daría importancia, creo que Carlos hizo una carrera sólida. Fue una pena la última vuelta cuando Alonso le adelantó en los últimos compases. Veremos qué sucedió en las últimas vueltas”.

Ahora, para Ferrari, llega una de las citas más importantes de la temporada: la carrera de casa, que se celebrará en el circuito de Monza. El Gran Premio de Italia, sin embargo, no será una pasarela para los rojos, sino otra prueba que podría presentar importantes escollos. Sin embargo, Binotto espera con confianza el fin de semana de la carrera de Brianza.

"Estamos muy contentos de ir a Monza. No será necesariamente una carrera fácil para nosotros. Es una carrera en la que sin duda pagaremos las deficiencias del motor en las rectas en comparación con nuestros rivales, pero podremos prepararnos bien desde el punto de vista aerodinámico. Seguro que lo haremos mejor que el año pasado, pero Monza es un circuito en el que hay que saber atacar bien los bordillos. Hay puntos de frenado importantes. No creo que Ferrari vaya a Monza a hacerlo mal. Intentaremos hacerlo bien”.