Binotto asegura que los equipos deben ayudar a dirección de carrera

Tras el controvertido final de la temporada 2021 en Abu Dhabi, la FIA se vio obligada a renovar la forma de arbitrar las carreras de F1, y despidiendo al que, por entonces, era el director de carrera, Michael Masi.

El australiano fue sustituido por Niels Wittich y Eduardo Freitas, que reciben más apoyos y cuentan con el Centro de Operaciones Remotas, el equivalente de la F1 al VAR.

Pero durante el primer tercio de la temporada 2022, la nueva dirección de carrera ha sido criticada por los equipos y pilotos, debido a su falta de consistencia.

La redacción y la aplicación de las reglas de entrada y salida de boxes de la Fórmula 1 es el último tema que ha causado polémica, después de que Max Verstappen se librara de una penalización en Mónaco, mientras que los equipos también buscan más consistencia al juzgar la forma en que los pilotos se obstaculizan entre sí.

Esto llevó a Valtteri Bottas, de Alfa Romeo, a sugerir que "un director de carrera sería mejor que dos", y a uno de los pilotos de Haas, Kevin Magnussen, a decir que ahora es "más difícil entender realmente cuáles son las reglas".

Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, fue más allá: "No me fío de la FIA. Cada vez es más incoherente. Ya he recibido cuatro reprimendas, y la última vez en Mónaco, todavía no sé por qué".

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, admite que la falta de consistencia también molesta a los equipos, pero dice que deberían poner de su parte para ayudar al control de carrera con críticas constructivas.

Cuando se le pidió que opinara sobre el tema en Bakú, Binotto dijo: "Si miro el comienzo de la temporada, ciertamente como Ferrari no podemos estar contentos con eso. Creo que a menudo nos hemos visto perjudicados por las decisiones, pero así son las cosas".

"Entendemos la dificultad. Creo que para hacerles mejorar, nosotros también tenemos que ayudarles. Creo que tiene que ser una colaboración entre los equipos y los directores de carrera, para asegurarnos de que lo entienden y mejoran lo más rápido posible.

"Sin duda, en lo que va de temporada, a veces no ha habido consistencia en las decisiones, creo que no podemos negar eso, como tampoco podemos negar que no es un trabajo fácil. Llevará algún tiempo. Sólo tenemos que agilizarlo al máximo".

La prohibición de las comunicaciones por radio innecesarias entre los jefes de equipo y dirección de carrera, y su eliminación de la retransmisión televisiva, ha contribuido a evitar los arrebatos públicos que, en ocasiones, empañaron la temporada 2021.

Pero el jefe de Mercedes, Toto Wolff, reconoce que los directores de carrera siguen "en la línea de fuego" y cree que los equipos deberían, por tanto, tener cierta empatía cuando se cometen errores.

"Como dijo Mattia, es un trabajo difícil porque también estás en el punto de mira y, ciertamente, [como en] Mónaco, cuando te encuentras con esas condiciones meteorológicas, [con ese] clima, y de repente tienes que tomar decisiones, eso es muy, muy difícil", explicó Wolff.

"Y creo que, cuantas más carreras pasen, más experiencia adquirirán, más se adaptarán, también, a la presión que conlleva la Fórmula 1. Pero son parte de la Fórmula 1, al igual que los equipos".

"Los equipos cometen errores, porque una rueda no está en el coche, o te equivocas en la estrategia. Del mismo modo, el director de carrera está en la línea de fuego. Así que creo que es lo mismo para todos".

El jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, cree que las consecuencias de Abu Dhabi seguirán incrementando la atención sobre la toma de decisiones dirección de carrera, pero dice que Wittich y Freitas, que hasta ahora han dirigido seis y dos carreras respectivamente, están haciendo un "trabajo decente".

"Después del año pasado, de la carrera de Abu Dhabi, el director de carrera está mucho más en el punto de mira que en los años anteriores", dijo Steiner. "Así que todo el mundo les mira y con cada pequeño error, son más criticados que antes y eso no puede ser fácil.

"Sólo tenemos que darles un poco de tiempo y creo que lo conseguirán. Sin haber [sido] director de carrera en la Fórmula 1 antes, están haciendo un trabajo decente".