Fernando Alonso y Kimi Raikkonen celebraron el 20° aniversario de su llegada a la Fórmula 1 en el arranque de la temporada 2021 en el GP de Bahrein. Si las cartas se hubieran barajado de otra manera, podrían haber logrado muchos más de los tres títulos mundiales que suman entre ambos, dado el potencial que mostraron en sus temporadas de debutantes con las Minardi y Sauber, respectivamente.

Junto con el colombiano Juan Pablo Montoya, cuya llama en la F1 ardió con fuerza pero brevemente con los equipos Williams y McLaren antes de su salida hacia NASCAR, la aparición de este trío en 2001 representó un cambio de guardia en la F1. Pero ese club de debutantes en la F1 tenía un cuarto miembro, a menudo olvidado.

A primera vista, el brasileño protegido de Red Bull que formaba pareja con Jos Verstappen en Arrows hizo un año discreto, en el que no consiguió ningún punto. Pero de ser amenazado con el olvido por parte del jefe de McLaren, Ron Dennis, tras la carrera carrera de Mónaco, hasta su afortunado salida ileso cuando una rueda voladora golpeó su coche en Hockenheim, pasando por convencer a los jefes de Arrows, que estaban a punto de expulsarle, de que era digno de una segunda temporada, la campaña de rookie de Enrique Bernoldi fue todo menos tranquila.

Bernoldi fue una especie de fichaje sorpresa de Arrows. Pedro de la Rosa parecía tener asegurado su asiento, y el 16° puesto de Bernoldi en su segunda temporada en la Fórmula 3000 no era precisamente algo muy destacable. Sin embargo, esa posición en el certamen era engañosa: un cuarto puesto en Imola se esfumó por un problema en la caja de cambios, y dos victorias en Barcelona –donde se había clasificado en la pole– y en Nurburgring se esfumaron debido a un pinchazo y a un fallo de la suspensión, respectivamente.

Sin esos puntos perdidos, que terminaron con sus esperanzas en el campeonato e hicieron que pusiera su atención desde mitad de temporada en probar con el equipo Sauber respaldado por Red Bull, habría terminado tercero en la clasificación, por delante de los novatos de la F3000, Mark Webber y Alonso.

Enrique Bernoldi, F3000 Nurburgring 2000

El subcampeón de la Fórmula 3 Británica de 1998 –"debería haber ganado, pero cometí muchos errores, no fue por falta de velocidad"– había corrido para el Red Bull junior team de Helmut Marko en la F3000. Marko había reservado un asiento en Sauber para Bernoldi, pero Raikkonen, campeón de la Fórmula Renault Británica, apareció de la nada para ocupar ese asiento, por lo que Bernoldi probó con Prost antes de llegar a un acuerdo con el jefe de Arrows, Tom Walkinshaw. De la Rosa fuera, Bernoldi dentro.

"Sabía que iba a tener mala prensa", reflexiona Bernoldi, uno de los cuatro brasileños de la parrilla de aquel año junto con Rubens Barrichello (Ferrari), Luciano Burti, (primero Jaguar y luego Prost) y Tarso Marques (Minardi). "Incluso Rubens no era optimista sobre lo que ocurría en mi equipo. Pero yo dije que la única forma de responder a eso es con rendimiento".

Las prestaciones tardaron en aparecer en un A22 que, en contra de su prometedor estreno en los test, sólo fue más rápido que los Minardi.

"Arrows hizo un año mejor que Sauber en 2000 y de alguna manera fuimos rápidos durante las pruebas de invierno, así que Marko y yo pensamos que estábamos en un lugar mejor", dice. "Los resultados muestran claramente que algo estaba haciendo que el coche fuera más rápido de lo que podía ir. Cuando llegamos a Melbourne, ¡ya no éramos tan rápidos!".

Arrows preveía que la guerra de neumáticos entre Bridgestone y el recién llegado a la F1, Michelin, provocaría un mayor desgaste y haría que las dos paradas en boxes fueran habituales, por lo que se comprometió desde el principio a utilizar un depósito de combustible pequeño. Esta lógica resultó ser errónea y las limitaciones estratégicas que creó –"durante las primeras cinco vueltas quizás sería medio segundo más rápido que los demás, pero volveríamos al mismo lugar donde empezamos"– serían una piedra alrededor del cuello del equipo durante todo el año.

En combinación con los antiguos motores Peugeot (denominados Asiatech) que estaban muy por debajo de la potencia de los BMW, la referencia de la categoría, la falta de carga aerodinámica hacía que el coche fuera nervioso de conducir, y un sistema de control de tracción "rudimentario" que "era tan duro que desequilibraba el coche", hicieron que las condiciones no fueran ideales para un novato, pero aun así Bernoldi superó a Verstappen (que consiguió el único punto del equipo con un sexto puesto en Austria) por 10-7.

"Jos, por su forma de conducir, era muy agresivo y yo muy suave", explica. "Podía manejar el coche muy bien durante una vuelta cronometrada y creo que esa fue la mayor diferencia. Podía ser más rápido con el coche tal y como estaba".

Enrique Bernoldi y Jos Verstappen, GP de Brasil 2001

En un pista de Spa que se estaba secando, Bernoldi iba camino de estar entre los siete primeros de la parrilla, a pesar de que lo enviaron con neumáticos intermedios cuando había pedido secos, pero se quedó sin combustible en la curva de la parada del autobús y acabó 21°.

"Hubo cosas que se podrían haber hecho mejor y que podrían haber cambiado la visión de la temporada, pero nadie lo sabe", continúa. "Estar entre los siete primeros en Spa en mi primer año habría sido reconocido, pero lamentablemente no fue así. Estaba contento con el rendimiento (en clasificación) pero en las carreras la fiabilidad no estaba ahí".

"Todo lo que podía hacer era intentar dar lo mejor de mí en clasificación, eso es lo que Red Bull siempre pedía. Una vez que eres piloto de Red Bull y también eres piloto de Arrows, en cierto modo tienes dos jefes: Tom como propietario del equipo, y Helmut Marko (que representa) a tu patrocinador. ¿A quién respondes realmente? Era una situación complicada".

La fiabilidad era realmente escasa. Después de cometer un error de novato en Melbourne, cuando se estrelló en la segunda vuelta, y de quedar atrapado en una tormenta en Malasia junto con varios otros pilotos, se vio obstaculizado por seis abandonos causados por la fiabilidad en las siguientes ocho carreras. Pero donde llegó al final fue en Mónaco, el gran premio por el que Bernoldi es posiblemente más conocido.

David Coulthard, quien había hecho la pole con el McLaren, se quedó parado en la parrilla de salida, pero el escocés se colocó rápidamente detrás de Bernoldi y su progresión se truncó durante las siguientes 40 vueltas hasta que el equipo de Woking finalmente lo llamó a boxes. Esto provocó una guerra dialéctica entre el jefe de McLaren, Dennis, y Walkinshaw, mientras que todo el mundo, desde Michael Schumacher ("Enrique lo hizo todo bien") a Jackie Stewart ("escandaloso") y Gerhard Berger ("el trabajo de Bernoldi es conducir duro, estaban luchando por la posición") dieron sus opiniones.

"Estoy seguro de que no es un gran momento", dice Bernoldi, que terminó noveno ese día. "Pero amigos míos han estado en la F1 y nadie se acuerda de que estuvieron allí, ¡así que al menos alguien se acuerda de Mónaco!".

Cuando Coulthard apareció por primera vez en los espejos de Bernoldi,"solo podía escuchar el motor Mercedes de detrás, era mucho más ruidoso que el mío, con muchas más revoluciones que el mío"

Después de que Coulthard le enseñara el morro a Mirabeau al principio, Bernoldi fue "a la parte sucia y casi choco" intentando dejarle espacio. "Eso me enfadó", afirma. "Dije: 'Ahora te vas a quedar hasta que entre en boxes'".

Enrique Bernoldi y David Coulthard en el GP de Mónaco 2001

"Le observé durante unos 10 años, desde que estaba en los karts, y sabía que no era el tipo más agresivo", continúa Bernoldi. "Senna me habría enviado contra el puerto si no lo dejaba pasar, pero David no haría eso".

"Conducía para no cometer un error. La gente dice: 'Solo le bloqueaste', pero es difícil porque estoy conduciendo un coche que no tiene carga aerodinámica, ni dirección asistida, ni caja de cambios automática y estoy aguantando al más rápido de la pista. Sinceramente, creo que no fue lo suficientemente agresivo. Quizás al público no le gustó, pero creo que fue bueno para mí y cumplí para lo que me pagaron".

Es famoso que Dennis y el jefe de Mercedes, Norbert Haug, buscaron a Bernoldi después de la carrera para quejarse por no dejar pasar a un aspirante al campeonato. ¿Cómo respondió a la acusación de Dennis de que su conducción defensiva era "antideportiva" y la amenaza de "acabar con tu carrera mañana"?

"Le dije: 'Lo siento, pero si estaba delante de tu coche es porque tu coche no ha arrancado, no ha sido culpa mía'", cuenta Bernoldi. "Helmut Marko me dijo: 'No te preocupes por lo que haya dicho Ron, si a alguien le gustan las carreras aquí, le ha gustado lo que has hecho'. En Canadá, después de la rueda de prensa, Schumacher se me acercó y me dijo: 'Si vuelves a estar en esta posición, haz exactamente lo mismo, porque así son las carreras'".

En Hockenheim, Bernoldi tuvo la suerte de escapar ileso cuando una rueda del Prost de Burti aterrizó en su sidepod, muy cerca de su casco. Pero dice que sus único pensamiento durante la detención que tuvo luego la carrera fue sobre si el daño que causó a su coche podría ser reparado, y describe su actuación para terminar octavo, su mejor resultado, ese domingo como "probablemente mi mejor carrera de F1" después de resistir la presión de Verstappen.

Luciano Burti, GP de Alemania 2001

"Estábamos como matándonos el uno al otro", recuerda. "Había sido más rápido que Jos todo el fin de semana y, en la parrilla, mi ingeniero me dijo que (Verstappen) va a nivelar a dos el alerón trasero; yo estaba en tres, así que quería menos alerón. Miré a mi ingeniero y le dije: 'OK, pongamos uno' porque era el mínimo posible. Me dijo: 'Pero vas a arruinar los neumáticos', y yo le contesté: 'Sí, pero al menos en una carrera de rebufo le ganaré, y luego con los neumáticos espero poder aguantar'.

"Después de esa carrera, recibí una carta de Arrows diciendo que no iban a renovarme. Hice mi mejor carrera, pero de alguna manera me quedé sin trabajo...".

Bernoldi se esforzó y en todas las carreras restantes, excepto en Spa, superó a Verstappen, incluso con el coche de repuesto en Indianápolis, después de que un motor se rompiera en la clasificación.

"El coche de repuesto nunca había superado al coche de carreras ese año, y esa fue la primera vez", dice. "Hacía lo que podía y con el material que tenía. Al final del año nos faltaba potencia, nos faltaba carga aerodinámica, nos faltaba de todo".

Más allá de que me habían dicho que no seguiría, el mano a mano de Bernoldi contra Verstappen, junto con su patrocinio, fue suficiente para mantener el asiento en 2002. El A23 con motor Cosworth supuso una mejora que permitió a su nuevo compañero de equipo, Heinz-Harald Frentzen, puntuar en España y Mónaco, pero los frustrantes problemas de fiabilidad hicieron que Bernoldi no viera la meta hasta Mónaco, donde perdió tiempo al ser tocado en la curva 1 por el Sauber de Felipe Massa.

En Silverstone, en una carrera seca y húmeda, podría haber terminado en los puntos antes de que fallara un semieje, pero el equipo Arrows, con problemas de liquidez, y la carrera de Bernoldi en la F1, ya tenían las cartas sobre la mesa. Después de un esfuerzo simbólico para clasificarse en Magny-Cours, el equipo hizo una última aparición en Hockenheim, donde Bernoldi se retiró por un fallo de motor. Todavía le quedaba un año de contrato con Arrows, pero no volvería a disputar un gran premio. El momento no podía ser peor, porque el contrato de cuatro años que había firmado con Red Bull, y que había comenzado en 1999, también llegaba a su fin.

"Fue una mala situación", dice Bernoldi. "No pude recuperar mis cascos, mis monos, no pude recuperar mi sueldo".

Bernoldi admira a Alonso y a Raikkonen por su "increíble" longevidad y elogia al ganador del GP de Italia de aquel 2011, Montoya –"realmente el chico de los novatos"–, pero admite su arrepentimiento por haber debutado en Arrows en lugar del Sauber C20 que puso a Raikkonen en el camino hacia un asiento en McLaren para 2002.

"Fue un poco frustrante con Kimi porque él condujo el coche que yo debería haber conducido", dice. "No tuve una carrera como la de los otros tres pilotos. Quizá si hubiera empezado en los otros coches lo habría hecho, o quizá no. ¿Quién sabe? Pero era como si fueras a un tiroteo con un cuchillo, ¡o con un bate de béisbol!

Enrique Bernoldi, 2001

"Tuve algunos top 10, lo que en ese momento no valía nada. A mi ingeniero le gustó mientras Coulthard estuvo detrás de mí (en Mónaco), pero después no le importó porque no conseguimos ningún punto. Esa era la situación. Era frustrante porque sólo había unos pocos coches que podían estar constantemente en los puntos. Necesitabas que alguien rompiera, necesitabas algo de suerte de alguna manera".

"Con Instagram, Twitter, ves muchos comentarios de gente que no entiende nada. La gente puede decir: 'Hay tres grandes pilotos y Bernoldi no hizo nada, Red Bull pagó por él'. Pero, ¿todos los pilotos de Red Bull son de pago?"

"Siempre hay una manera de ver las cosas y, por desgracia, al tener un mal coche en 2001 y 2002, no pude demostrar toda la fe que Marko y Dietrich Mateschitz tenían en mí".

Enrique Bernoldi y David Coulthard en el GP de Mónaco 2001

Bernoldi después de la F1

Desde su abrupta salida de la F1 en 2002, la carrera de Bernoldi ha pasado por un montón de categorías sin dejar huella. Afincado en California, el ex piloto de 42 años no corre desde 2016 (en una categoría monomarca de Lamborghini), porque admite que le resulta "difícil comprometerse al 100%" con otra categoría que no sea la F1.

"Siempre quise ser piloto de F1, no de carreras", explica. "La F1 es lo que soñaba, no correr en IndyCar o en Le Mans. Las carreras me dieron todo lo que tengo, pero solo me interesó realmente cuando tuve la oportunidad de formar parte de la F1".

Cuando Arrows se derrumbó, bajó a las World Series by Nissan, donde Bernoldi ganó cuatro carreras en 2003 y 2004, y contrató a Didier Coton como manager para volver a la F1. Esto le dio una plaza como piloto de pruebas en BAR –"un mundo diferente al que solía conducir, en todos los sentidos"– pero, con Jenson Button, Takuma Sato y Anthony Davidson por delante, no había una ruta para volver a un asiento como titular.

Una temporada en la Stock Cars brasileña precedió a un traslado a la Champ Car en 2008, pero no resultó bien ya que la serie fue absorbida por la IndyCar y los equipos en transición tuvieron que realizar cambios.

Enrique Bernoldi y Helio Castroneves en IndyCar 2008

"No me gustaban los óvalos, siendo muy honesto", dice Bernoldi, cuyos mejores resultados fueron un quinto en su primera carrera en un circuito urbano en San Petersburgo y un cuarto en Long Beach. "Luego tuve un fallo en la suspensión (en Sonoma) y me rompí la mano; me tuvieron que operar tres veces. Todo empezó a ir un poco cuesta abajo".

La Superleague Formula en 2009 no resultó bien, aunque volvió a ganar en Paul Ricard con un Corvette C6.R del equipo DKR en el Campeonato FIA GT. En 2010 se unió a la escuadra Vitaphone Maserati para la temporada inaugural del Campeonato Mundial de GT1, y ganó en Interlagos, pero las oportunidades se agotaron tras una decepcionante temporada 2011 con Nissan, ya que su calificación de piloto Platinum resultó ser un punto de fricción frecuente. Fue aquí cuando Bernoldi "empezó a perder el interés", y ahora se centra en los intereses empresariales de su familia en el sector inmobiliario y en asistir a los entrenamientos deportivos de sus tres hijos.

"Algo que es realmente rutinario es levantarse todos los domingos a las 6 de la mañana para estar en el hielo practicando (hockey) de 7 a 10", dice. "Créanme, ¡es más duro que ser piloto de F1!".

