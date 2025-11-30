¿La regla de los neumáticos en Qatar beneficia a Red Bull y perjudica a McLaren?

Al igual que hace dos años, los equipos de Fórmula 1 volverán a encontrarse en Qatar con una longitud máxima de stint, aunque la causa esta vez es distinta. En 2023 se debió a los llamados pyramid kerbstones, que causaban daños en los neumáticos. Para la edición de 2024, esos pianos fueron modificados, lo que tuvo el efecto deseado.

Sin embargo, Pirelli detectó el año pasado un desgaste excesivo debido a la naturaleza del circuito de Losail, con predominio de curvas rápidas. Tras stints largos, la banda de rodadura desaparecía casi por completo, dejando expuesta la estructura del neumático.

Para evitar que se repita la situación, Pirelli ha optado esta vez por una longitud máxima de stint de 25. Es importante señalar que esto se aplica por juego de neumáticos, es decir: si un equipo ya ha utilizado un juego durante la clasificación o la carrera, ese juego podrá completar menos de 25 vueltas en carrera. Cuenta el total de vueltas realizadas con cada juego, incluyendo también las vueltas de salida y entrada. Pirelli quiere evitar que para la gente en casa se vuelva más complejo de lo necesario.

Dos formas de influir en la carrera

En la práctica, esto equivale a obligar a dos paradas en Qatar. El jefe de Haas F1 Team, Ayao Komatsu, ya ha comentado que esta regla "mata" todas las opciones estratégicas. Según él y algunos otros en el paddock, casi todos los equipos harán lo mismo el domingo, lo que podría derivar en una carrera posiblemente aburrida, al menos desde el punto de vista estratégico.

Además, esta intervención tiene otro efecto en el fin de semana: la longitud máxima de los stints puede neutralizar o al menos reducir ciertas ventajas de gestión de neumáticos. Al ser 25 vueltas el máximo permitido, nadie puede prolongar un stint más allá, algo que podría haber beneficiado a un equipo con mejor degradación. En contrapartida, los pilotos podrán empujar más, como ocurrió en 2023 con la anterior normativa de stints en Qatar.

¿Ligeramente mejor para Red Bull Racing?

Este último aspecto podría favorecer, en teoría, a Red Bull. Max Verstappen sigue creyendo que McLaren F1 tiene una ventaja en la gestión de neumáticos con altas temperaturas respecto a su equipo, pero ese beneficio podría jugar un papel algo menor con la norma especial de Qatar. "Sí, quizá, pero primero será importante ver cómo responde nuestro coche durante el fin de semana", dijo Verstappen en Qatar ante una pregunta de Motorsport.com. "Ahora mismo no tengo ni idea de lo buenos o malos que seremos en cuanto a equilibrio y neumáticos".

Verstappen coincide en que esta regla hace que la estrategia sea un poco más directa de antemano. "Fija un poco más la estrategia para todos, aunque aún hay opciones de parar un poco antes o un poco después. Hay un límite, sí, pero todavía existen posibilidades. Antes de un fin de semana quizás piensas 'esto va a ser aburrido', pero puede que en la práctica no lo sea tanto para nosotros".

¿Dejar el riesgo en manos de los equipos?

Dicho esto, no todos en el paddock están igual de satisfechos con la intervención de la FIA y Pirelli. Pierre Gasly reconoce que puede ser beneficioso para Alpine —ya que el equipo no es especialmente bueno gestionando neumáticos—, pero añade que preferiría tener libertad total. "Creo que debería estar más abierto, sí. Que Pirelli simplemente diga ‘hay un riesgo’ y que luego dependa de nosotros decidir si queremos asumirlo o no. Todos tenemos ingenieros brillantes y saben exactamente qué está pasando y dónde está el límite. Elegir la seguridad nunca es mala idea, pero quizá podríamos forzar un poco más el conjunto".

Finalmente, Charles Leclerc señala que esto ejemplifica bien la diferencia entre la mentalidad de los pilotos y los intereses de la FIA o Pirelli. "Como pilotos estamos todos un poco locos. A todos nos gustaría asumir un riesgo e ir a por ello. Pero es cierto que para eso está la FIA, para contrarrestar a veces con medidas que favorezcan la seguridad. Podría volverse peligroso si explota un neumático, así que entiendo de dónde viene todo esto".