Fórmula 1 GP de Qatar

Bearman renueva con Haas y cierra la parrilla de la F1 para 2027

La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 ya está definida, tras la confirmación por parte de Haas de que ha llegado a un acuerdo con Oliver Bearman.

Filip Cleeren Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 9:01

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Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman seguirá siendo oficialmente piloto de Haas durante la temporada 2027 de la Fórmula 1, después de que él y el equipo hayan llegado por fin a un nuevo contrato.

El jueves previo al GP de Qatar, Haas anunció que Bearman seguiría en el equipo el año que viene, formando pareja con el novato brasileño Rafael Cámara, que ya ha debutado este curso debido a la fulminante despedida de Esteban Ocon tras un unos cuantos desencuentros con el equipo, incluido el director Ayao Komatsu.

Oliver Bearman, protegido de Ferrari, siempre tuvo claro que se quedaría en el equipo estadounidense al menos un año más, donde ya ha estado cedido por os de Maranello durante las dos últimas temporadas.

Pero, dado que se dispone a afrontar su tercer año en la escudería, el entorno de Bearman también quería algunas garantías sobre su futuro a largo plazo.

Y tras haberse convertido en el piloto titular de Haas durante los dos últimos años, superando en rendimiento al ahora descartado Esteban Ocon y formando pareja con Rafael Cámara el año que viene, se cree que el entorno de Bearman también buscaba un aumento de salario importante.

En el Gran Premio de Las Vegas de la semana pasada, Bearman admitió que estaba "bastante decepcionado" porque "aquí estoy, en la vigésima carrera, sin haber todavía firmado el contrato para el año que viene. Ha sido una situación extraña, pero lo estamos consiguiendo".

Bearman ha sumado 23 de los 30 puntos de Haas en 2026, mientras el equipo intenta mantener a raya a Audi en la lucha por el séptimo puesto del mundial de constructores.

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