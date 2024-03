Bearman, contento y sorprendido tras su primera carrera en la F1

Primera carrera en la Fórmula 1, con una llamada de última hora el viernes por la mañana y sólo una sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación y la carrera, en uno de los circuitos más complicados del calendario. Sin embargo, el debut de Oliver Bearman en el Gran Circo se saldó con un séptimo puesto que provocó los aplausos de todo el paddock.

Por otro lado, las 50 vueltas se hicieron notar a nivel físico para el joven británico: "¡Estoy un poco cansado! Sufrí un poco después de la carrera, cuando ya no tienes aire fresco, te das cuenta de que estás muy cansado. Me duele un poco la espalda, sobre todo los hombros. No es el mejor circuito físicamente para debutar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo".

"Ha sido una carrera fantástica, me ha sorprendido lo mucho que estábamos empujando y mejorando en cada vuelta. Fue increíble, sobre todo al final, cuando tenía a los dos [Lando Norris y Lewis Hamilton] con blandos detrás de mí intentando adelantarme, no podía relajarme, miraba por los retrovisores y empujaba fuerte, fue emocionante y divertido", añadió.

En cuanto a su lucha con Norris y Hamilton, que llevaban una estrategia diferente, Bearman admite que estaba convencido de que los dos le alcanzarían.

"Pensé que me adelantarían, pero al final no. En las últimas vueltas incluso intenté sacar un poco más de margen aprovechando los muros. No sé si el blando se comportó como ellos esperaban porque no fueron [Norris y Hamilton] más rápidos en los últimos giros".

"¡La cuenta atrás [cuántas vueltas faltaban] era muy lenta! Pero creo que nos las arreglamos muy bien, no me estaban pillando por detrás, creo que aún me quedaba algo de margen por si lo necesitaba, también en cuanto a los mapas motor".

"Hice mi mejor vuelta al final, decidí apretar y ver qué podía hacer, pero fue muy divertido y tenía mucha confianza, sobre todo hacia el final de la tanda con el duro, cuando ya sabía más o menos lo que podía hacer el coche, sentí que podía apretar de verdad", añadió el británico.

Durante la carrera, Bearman también tuvo algunas bonitas peleas con otros pilotos, incluida una prolongada batalla con Nico Hulkenberg, que le llevó a exclamar por radio lo lento que era el alemán, que aún no había parado y tenía una estrategia completamente diferente.

"Estaba atascado. Él [Hulkenberg] estaba usando toda su experiencia para aprovechar la batería y mantenerme detrás. Así que me llevó un par de intentos pasarle, pero una vez que pude hacerlo, pude demostrar mi ritmo, sólo que era muy difícil seguirle. Especialmente para mí, que nunca había estado al rebufo de un coche de F1, adelantar tan cerca de los muros a menos de un segundo del piloto de delante es muy difícil, se necesita mucho esfuerzo".

En general, Bearman se mostró muy contento con su debut en la Fórmula 1, ya que había muchas incógnitas detrás de esta primera carrera que finalmente parece haberse saldado con buena nota.

"Creo que en general puedo estar contento. Es la primera vez que hago dos tandas así, con el blando y el duro. Es la primera vez que he tenido que luchar con otros coches y he intentado usar la batería para adelantar. Muchas primeras veces hoy. Pero ha ido bien, no he cometido errores".

"En este circuito [me ha sorprendido] el nivel de empuje durante toda la carrera, sobre todo con el neumático duro, que dura mucho, pero también es muy exigente para ir rápido en cada giro. Los neumáticos traseros hacia el final estaban perdiendo el ritmo, pero pude seguir empujando", concluyó un joven piloto de 18 que ya sueña con más carreras en la F1 a corto plazo.

