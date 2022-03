Las dos grandes batallas que la tardanza de la FIA nos robó en Yeda

Cargar el reproductor de audio

Los nuevos jueces de la F1 tras la salida de Michael Masi siguen tratando de adaptarse al nuevo rol, y aunque su filosofía ya se hace notar (como por ejemplo en simplificar la polémica de los límites de pista), aún hay detalles por pulir.

Este domingo, en el Gran Premio de Arabia Saudí, vimos que no siempre se toman rápido las decisiones, y es que un incidente que a golpe de cámara y repetición parecía más o menos claro, tardaron varias vueltas en resolverlo.

El accidente de Nicholas Latifi cambió el curso de la carrera, ya que obligó a instaurar primero un periodo de Virtual Safety Car antes de sacar al coche de seguridad real. Eso lo aprovecharon la mayoría de pilotos para hacer una parada 'gratis' y tratar de ganar posiciones.

Así, Charles Leclerc se puso líder y Max Verstappen segundo. El otro gran beneficiado iba a ser Carlos Sainz, pero el madrileño se reincorporó a pista casi en paralelo con Checo Pérez (que no había entrado porque había hecho su pitstop antes del accidente).

Pérez aceleró para ponerse por delante de él al salir de la curva 2, y Sainz tuvo que levantar para quedarse con la cuarta plaza por detrás del mexicano. Sin embargo, Ferrari vio que la línea de Safety Car, que marca quién está delante, la había cruzado primero su piloto, y mandó un mensaje a los miembros de la FIA (ya no pueden hablar directamente con el director de carrera) pidiendo que devolvieran a Sainz la posición.

La repetición mostraba claramente que en efecto Sainz estaba por delante de Sergio Pérez, y que le pertenecía el tercer puesto. Sin embargo, fueron pasando las vueltas tras el coche de seguridad y no había ningún mensaje para el piloto de Red Bull.

No fue hasta el reinicio cuando finalmente Pérez tuvo que echarse a un lado para dejar pasar a Carlos, pero ya era demasiado tarde y ya todo el mundo se había perdido la oportunidad de ver una batalla entre los cuatro primeros cuando se relanzó la carrera.

Así, ni Sainz pudo atacar a un Max Verstappen que estaba segundo, ni el propio Pérez pudo atacar a Sainz para recuperar el tercer puesto. De hecho, al dejar pasar al español, los dos pilotos de habla hispana perdieron tiempo.

"Al final creamos un lío que para mí era innecesario, porque dimos seis vueltas detrás del coche de seguridad y hubo millones de oportunidades para que Checo me dejara pasar y tuviéramos una buena batalla en el reinicio", lamentó Carlos Sainz.

Además, el #55 expuso un hipotético caso que habría complicado más las cosas por no actuar a tiempo: "Si me hubiera adelantado George Russell, por ejemplo, ¿qué habríamos hecho? ¿Tendría Checo que dejarnos pasar a Russell y a mí, lo que también habría sido tremendamente injusto para él, o entonces Checo ya no me devolvería la posición porque estaría Russell entre él y yo, lo cual sería tremendamente injusto para mí?".

La tardanza de la FIA suena aún más grave teniendo en cuenta que esta temporada hay un sistema de 'VAR' con una sala de visionado que asiste desde Ginebra a dirección de carrera de manera remota.

"Este tipo de cosas son las que, como deporte, debemos seguir mejorando porque creo que debemos simplificar las cosas y hacer que sea más rápido y fácil de entender para todos, e incluso para que los pilotos corran con una mentalidad mucho más clara".

Sainz establece como gran prioridad ser más ágiles en las decisiones en las siguientes carreras: "Es nuestra prioridad número uno ahora mismo hablar con la FIA, porque básicamente Checo perdió la oportunidad de pelear conmigo en el reinicio, y yo perdí la oportunidad de pelear con Max por no decirle que me cediera la posición durante el coche de seguridad".

"Tuvimos muchas vueltas para hacerlo. La FIA no nos lo permitió, y creo que por el bien de las carreras y de la F1, este tipo de cosas deben ser más rápidas y se deben hacer de manera más eficiente".

El director de Ferrari, Mattia Binotto, también protestó por ello: "Tardaron demasiado tiempo en decidir y pasarlo a los comisarios".

"Finalmente, parece que tomaron la decisión cuando se estaba yendo el coche de seguridad y ya era demasiado tarde para cambiar antes del reinicio. No quiero culpar a nadie, pero parece que en ese tipo de decisiones necesitamos acelerar porque era algo obvio".

"Creo que podría haberse hecho de otra manera y creo que hubiera sido importante hacerlo de otra manera. habría sido mucho más justo y equitativo cambiar la posición antes del reinicio, porque esa era la posición correcta y también de cara a la batalla del reinicio".

En la reanudación, Max Verstappen atacó a Charles Leclerc sin éxito, pero sin duda con una decisión más rápida habríamos visto una batalla más intensa y bonita entre cuatro candidatos con los dos coches más rápidos de la parrilla.