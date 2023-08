Barrichello: "Schumacher nunca me apoyó, nunca me ofreció ayuda"

El brasileño tuvo la suerte y a la vez la desgracia de ser piloto de Ferrari en la época de mayor dominio de Michael Schumacher, aunque pudo vencer en nueve ocasiones y ser subcampeón del mundo dos veces junto al alemán. Ahora, en el podcast oficial de la Fórmula 1, Rubens Barrichello habló de cómo su compañero fue un duro rival y de cómo se negó a dejar que se impusiera dentro de la pista.

"Siempre pudo hacer amigos y siempre tuve una buena relación con mis compañeros de equipo, pero él nunca me apoyó, nunca me ofreció ayuda, así que nunca se la pedí", dijo el paulista. "Michael [Schumacher] era diferente, era un poco especial en su forma de trabajar, había muchas veces en las que terminábamos una reunión y luego había otra, ¡solo con Michael!".

"Yo me sentaba en mi silla, y con el tiempo comencé a sentir que él tenía el equipo", explicó el brasileño, sobre el que el antiguo máximo mandatario en el campeonato, Bernie Ecclestone, afirmó que tenía un contrato que decía que no podía competir contra el alemán, pero la verdad era otra.

El piloto que llegó a ser el que más grandes premios corrió negó eso, y dijo que nunca firmaría en caso de dejar ganar a Michael Schumacher: "No quería firmar. No había nada al respecto en el contrato, acepté muchas cosas por mi propio bien, pero también había muchas con las que no estaba de acuerdo, pero al mismo tiempo sentía que estaba progresando en Ferrari".

"Durante seis años pensé que lo estaba haciendo bien y que llegaría mi momento", aseguró un Rubens Barrichello que no lo llegó a tener y pasó a ser recordado como el eterno 'número 2' en la Fórmula 1. "Siempre dije que era mejor que yo, no hay duda, pero él llevaba ahí desde 1996, había superado su lesión y Jean Todt lo veía como su hijo, así que era difícil para un recién llegado decir que le diera vacaciones".

