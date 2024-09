¿Qué pasó con la bandera amarilla que provocó la eliminación de Norris?

El instante en el que se activó la bandera amarilla por el incidente de Esteban Ocon provocó la eliminación de Lando Norris en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1, y deberá partir desde la 17ª posición de la parrilla de salida, lo que le hace perder muchas opciones de pelear por el título mundial contra Max Verstappen.

Tras la sesión clasificatoria, hubo mucha especulación sobre lo que hizo el británico cuando se ondeó la bandera amarilla, y el director de su escudería, Andrea Stella, dijo que "se mostró una bandera amarilla que en no era necesaria". La FIA ha confirmó a Motorsport.com que al inglés sí se le mostró una bandera amarilla en el sistema de activación digital que enciende las luces del cockpit durante el breve incidente.

Un comisario lo consideró necesario debido a la presencia de un monoplaza más lento en la crítica sección del circuito callejero de Bakú. El francés regresó a boxes, y mientras lo hacía, también se mostraban las banderas blancas que indican que hay un piloto rodando a baja velocidad, pero parece que un responsable decidió activar la bandera amarilla en la sección de las curvas 18 y 19, en donde Lando Norris se topó con él.

La bandera amarilla se fue rápidamente cuando Lando Norris y Esteban Ocon continuaron, y los comisarios acabaron satisfechos con la acción del responsable que estaba cerca de la pista, según pudo saber Motorsport.com. El piloto inglés cayó eliminado tras abortar su vuelta y se fue a boxes después de que su ingeniero, Will Joseph, le informara de que no podía intentar completar otra vuelta en la Q1.

"Tío, lo siento, no deberían haber hecho eso", dijo su ingeniero en referencia a la bandera amarilla.

En declaraciones a Sky Sports F1 sobre el incidente, Andrea Stella comentó: "El equipo no dijo [que había amarilla] porque se mostró en el último momento. Lo hemos comprobado ahora mismo con nuestras herramientas y, en realidad, se muestra como una bandera amarilla, por lo que hablaremos con la FIA sobre por qué sucedió eso, porque una bandera amarilla no es necesaria cuando hay un coche que es solo lento y está fuera de la trazada".

"Todo el mundo hace lo que puede, estoy seguro, pero esta vez se produjo una situación que no debería haber ocurrido", continuó. "Pagamos el precio. No nos rendimos y, como digo, todo el mundo se esfuerza al máximo, lo reconocemos, seguimos adelante y mañana haremos todo lo posible para ir a por unos buenos puntos. Creo que Lando [Norris] estaba en el momento equivocado en un lugar en el que se muestra una bandera amarilla que en no era necesaria".

Las palabras de Lando Norris: Fórmula 1 Norris afirma que cayó en Q1 por una confusa bandera amarrilla

La pregunta que se hace McLaren se centra en la distancia que tenía Esteban Ocon en el momento en el que Lando Norris le adelantó, ya que el galo estaba muy fuera de la trazada en la salida de la curva 17, además de que ninguno de los dos coches llegaron a las curvas ciegas de la 18 y 19, donde el británico abortó su giro, y ahí fue donde ya abortó una vuelta rápida en la FP2 después de toparse con Pierre Gasly.

Motorsport.com supo que todos recibieron una advertencia específica de obedecer de forma urgente a las banderas amarillas en este punto tras la reunión de pilotos posterior a la FP2. En cuanto a cualquier sugerencia de que Lando Norris reaccionó a un aviso de bandera blanca, la presencia de una bandera verde después de la zona en la que pasó a Esteban Ocon confirmó que se estaba mostrando la bandera amarilla.

Las banderas blancas no van seguidas de banderas verdes en el sistema digital de la FIA, y solo se retiran cuando un coche pasa por cada sector. También parece que los pilotos preguntaron a la federación internacional si sería posible abrir esas curvas ciegas de alta velocidad para las futuras carreras, dados los riesgos que implican y los accidentes previos.

Al parecer, la FIA está abierta a alterar la colocación de las barreras de esta parte del trazado, algo que ya se hizo después de la primera carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí 2021 tras poner a las autoridades de la ciudad de acuerdo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!