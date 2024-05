La ayuda de Hulkenberg concedió la pole a Verstappen en Imola

El piloto neerlandés sumó una nueva pole position en la clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, lo que le hizo igualar a Ayrton Senna en número de veces en la primera posición de manera consecutiva, con ocho. Sin embargo, no lo tuvo sencillo, ya que Oscar Piastri se quedó a escasas 74 milésimas de su registro, y hubo un elemento que le ayudó a lograr esa diferencia.

Se trataba de Nico Hulkenberg, quien reveló después de bajarse de su monoplaza que se combinó con Max Verstappen a lo largo de la sesión para sacar ventajas con los rebufos. El alemán explicó que el vigente campeón del mundo le ofreció su estela en varios momentos de la Q2, así que decidió devolverle "el favor" en el momento decisivo.

"Max [Verstappen] y yo nos hemos ayudado en la clasificación. Él me ayudó unas cuantas veces en la Q2, y yo le devolví el favor aquí [en la Q3], así que sí, a veces necesitas el apoyo de los compañeros", señaló.

En cuanto a lo que fue el resto de la clasificación en la pista de Imola, el piloto de Haas aseguró que fue difícil, pero lo disfruto después de su primera vez en el trazado: "El viejo circuito es complicado, desafiante, con los baches, me sentí al límite. Ha sido mi primera vez aquí, pero lo he disfrutado, es de la vieja escuela. No estoy seguro de cómo lo haré mañana, pero no nos preocupemos por eso ahora, el mero hecho de esforzarte y exprimirte al máximo es genial".

Aunque Nico Hulkenberg logró estar en la Q3, era algo que no creía posible, y las simulaciones de su equipo lo ponían algo más atrás: "Para ser sincero, no esperábamos estar entre los diez primeros, nuestras predicciones nos situaban en 13ª y 14ª posición después de la FP3, y parecía bastante complicado. Incluso después de mi primera tanda en la Q1 volví a estar último, pero sabía que no había sido una buena, y que tenía que hacer algo de limpieza, y la segunda fue mucho mejor".

