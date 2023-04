"Ayrton Senna sabía que era el mejor del mundo antes que nadie"

Cargar el reproductor de audio

Ayrton Senna está considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 por sus repetidas exhibiciones a bordo de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo. Todos recordamos su actuación bajo la lluvia en el GP de Europa de 1993 o el sufrimiento físico para vencer el GP de Brasil de 1991, donde apenas pudo sostener el trofeo en el podio.

Sin embargo, uno de sus momentos más emblemáticos sucedió en el GP de Mónaco de 1984, cuando el brasileño logró su primer podio bajo un diluvio después de que la cita se suspendiera tras las quejas de Alain Prost. El francés se llevó el triunfo, aunque un humilde Toleman se acercaba a toda velocidad, pero eso no impidió que el paulista lo celebrara y se diera a conocer como una futura estrella.

¿Habría ganado Ayrton Senna esa carrera de Fórmula 1 en Mónaco?: ¿Iba Senna a ganar realmente en Mónaco 84?

Eso de convertirse en una leyenda era algo que ya sabía Pat Symonds, su primer ingeniero en la Fórmula 1, quien lo conocía de la Fórmula Ford: "Había estado en la Fórmula Ford hasta 1980, así que incluso a principios de la década, cuando estaba en la Fórmula 1, seguía observando lo que pasaba allí, y todo el mundo hablaba de él".

"En aquella época, había muchos brasileños, pero todos comentaban sobre Ayrton [Senna]", reconoció el actual director técnico del campeonato. "Había probado un par de monoplazas y la gente deliraba con él, conseguimos ficharlo en Toleman, y eso me alegró bastante, porque pensé que era bueno, competente, pero joven".

"Cuando lo subimos al coche me dije, 'oh, en realidad, es un poco más que eso', es una de esas personas que te hacen que te levantes y te fijes en él", explicó el británico. "Es curioso, sobre todo en aquella época, e incluso hoy hasta cierto punto, que solía haber gente que lo hacía muy bien [en otras categorías], que luego se subían a un Fórmula 1 y no se adaptaba, pero otras lo hacían y estaban como en casa, como le pasaba a Senna".

"Lo otro que me sorprendió es que nunca había conocido a nadie con una autoestima tan alta. Ayrton sabía que era el mejor del mundo antes que nadie. Todos los pilotos de carreras lo tienen, pero nunca lo había visto así antes", dijo Pat Symonds, quien también tuvo tiempo de hablar sobre la legendaria carrera en el Principado en 1984.

"Realmente fue un gran avance, pero recuerdo que tenía una sensación increíblemente contradictoria", expresó. "No podía decidir si estaba contento o triste. Terminar segundo, casi ganar, por supuesto que debería estar feliz, pero siendo el tipo de persona que soy, ¡no estaba feliz! No ganamos".

"Recuerdo que volví a casa y mi mujer me dijo, '¡oh, es fantástico!', y yo le contesté, 'no, no lo es'. Una vuelta más y habríamos ganado'. Deseas que las cosas fueran diferentes, deseas una vuelta más, deseas haber ganado", añadió Symonds. "Sin embargo, hubo un par de cosas que tiendes a olvidar, una era que Stefan Bellof, en el Tyrrell, también era muy rápido, y venía detrás de nosotros, y la otra fue que cuando desmontamos el coche después de la carrera, descubrimos que una grieta".

"Sé cuándo ocurrió, porque antes en la prueba había tenido una salida bastante grande y un gran rebote en los pianos de la chicane", recordó el inglés. "Es una de esas cosas, nunca se sabe, que podría haber durado el resto de la temporada, podría haber durado el resto de la vuelta, y todos estos años después, me quedo con lo que saqué de ello, sin desear más".

El ingeniero de Ayrton Senna aseguró que todo el paddock estaba asombrado con aquel joven que se abría paso bajo el aguacero de Mónaco: "Me causó una gran impresión, no sólo a mí, de hecho, probablemente me causó menos impresión que al resto de la gente, porque lo veía venir, impresionó muchísimo a mucha gente. Creo que la razón por la que fue tan bueno allí fue su precisión al volante, absolutamente asombrosa, eso es lo que necesitabas en Mónaco, y aún más en mojado".

