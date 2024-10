Grava falsa, césped y cámaras para controlar los límites de pista en Austin

Los organizadores del Gran Premio de Estados Unidos 2024 han realizado una serie de modificaciones en el circuito de Austin para intentar reducir los habituales problemas con los límites de la pista, según ha podido saber Motorsport.com.

Con la remodelación del Circuito de las Américas (COTA) de cara a este año, se presentó la oportunidad de solucionar los problemas que surgieron en la carrera del año pasado debido a que los pilotos abusaron en exceso de las líneas blancas que delimitan el circuito.

De hecho, el problema de que los pilotos excediesen tanto los límites de la pista que Haas solicitó un derecho de revisión sobre lo que afirmaba que eran múltiples infracciones de los pilotos durante la carrera que deberían haber sido sancionadas.

Aunque los comisarios de la FIA rechazaron la petición de Haas, las imágenes de las cámaras onboard provocaron las quejas de otros equipos por la falta de medidas.

Al final, la FIA explicó que no había una visión completa en las cámaras onboard de los límites de la pista, pero dijo que la supervisión externa de algunas curvas específicas no había sido suficiente para juzgar con precisión si los pilotos se habían salido de la pista o no.

Consciente de la situación que se produjo el año pasado, los organizadores del evento han introducido una serie de modificaciones en el circuito que deberían evitar que se repita la situación este año.

En varias zonas de la pista, las escapatorias de asfalto laterales se han estrechado en 1,5 metros y se han sustituido por césped. Eso debería evitar que los pilotos se sientan tentados a exprimir e incluso superar los límites en esas zonas, en concreto las partes interiores de las curvas 6, 13, 14 y 15.

Para ayudar a vigilar los posibles problemas con los límites de la pista, los organizadores de la carrera americana también dijo que había añadido cámaras en "lugares estratégicos".

También se ha introducido un cambio en la salida de la curva 11 que desemboca en la recta de atrás. Antes era una zona asfaltada con baches en la salida, pero ahora hay un relleno de grava con resina.

Esa "grava falsa" es algo que se introdujo por primera vez en Zandvoort hace varios años para disuadir a los pilotos, pero sin arriesgarse a que las piedras sueltas volvieran a la pista.

Se entiende que este cambio se ha hecho como un experimento para este año, ya que el COTA necesita equilibrar los requisitos de la Fórmula 1 con los de MotoGP.

El promotor de la carrera de Austin, Bobby Epstein, dijo: "Hay algunas zonas en las que es difícil porque, si compiten Moto GP y F1 en la misma pista, una quiere grava en una zona en la que la otra no".

"No puedes tener las dos cosas, y no puedes poner grava, luego quitarla y esperar que se sea algo impermeable todo el tiempo cuando tienes arcilla debajo", explicó

También se han sustituido algunos pianos y se han añadido drenajes en algunos puntos concretos.

Reasfaltado del circuito de Austin para la F1

Además de los cambios en los límites de la pista, Austin también se ha sometido a un reasfaltado desde la carrera del año pasado, lo que debería ayudar a aliviar la preocupación de los pilotos por los baches que tantas quejas provocaron la temporada pasada.

"Fue principalmente para deshacerse de los baches", explicó Epstein. "Parte de esa pista tenía 12 años, así que ya era hora. Sé que Max Verstappen lo criticó bastante pobre el año pasado. Así que espero sinceramente que este año escuchemos cosas positivas", concluyó.

