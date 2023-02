¿Qué pasó con Domenicali que enfadó a Red Bull F1?

Cargar el reproductor de audio

El mismo día que Red Bull presentaba su decoración para la temporada 2023, reveló su asociación con Ford de cara a 2026. El regreso de una firma histórica (y laureada) a la categoría dos décadas después merecía un evento por todo lo alto, y por ello estaba invitado el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El presentador del acto, Marty Smith, le llegó a dar paso, pero el italiano no apareció por el escenario durante la retransmisión, y sobre esa ausencia, que habría molestado a Red Bull, hay dos teorías. Pese a que en redes sociales se rumoreó con un posible desmayo de Domenicali, eso quedó solo en un chascarrillo que alguien inventó y unos cuantos movieron. La realidad parece ir por otro lado.

Quienes prefieren no generar polémica aseguran que el CEO de la F1 no quería robar protagonismo a las dos marcas involucradas en el histórico acuerdo para 2026, Ford (representado por su CEO Jim Farley) y Red Bull, con el director Christian Horner como cara visible. Sin embargo, el plan de los de las bebidas energéticas era precisamente que Domenicali, como había confirmado, compareciera para dar más altavoz al desembarco de Ford.

Esa ausencia molestó a Red Bull, y de hecho a todos tomó por sorpresa que no apareciera nadie cuando el presentador dijo: "Hoy tenemos otro invitado muy especial en Nueva York, el mismísimo jefe de la Fórmula 1, el señor Stefano Domenicali".

El aplauso del público encontró silencio cuando el italiano no aparecía: "Está por aquí", decía Smith, "¿viene Stefano?".

Pero nadie de los que seguían en directo la presentación vieron a Domenicali, que solo apareció para felicitar a Horner y al representante de Ford cuando había acabado el directo, sin la presencia de las cámaras y sin que se retransmitiera.

Sin embargo, ni desmayado ni esperando fuera para no robar protagonismo, Stefano Domenicali concedía en ese momento una entrevista a una emisora de radio estadounidense al otro lado del escenario, y el periodista que le hizo esa entrevista dio otra versión. Según él, Domenicali se mostró decepcionado cuando vio que el evento no giraba en torno a Ford sino que estaba demasiado centrado en la presentación 2023 de Red Bull (de hecho lo de Ford no se anunció hasta que habían pasado más de 40 minutos de acto).

Y Domenicali, en una presentación donde Red Bull se gustaba a sí mismo (como muestra la presencia y entrevistas a deportistas patrocinados por la marca y ajenos a la Fórmula 1), no quería que se le relacionara demasiado con un equipo, y menos con uno que actualmente domina el mundial y que en 2023 volverá a ser el favorito.

Tiene lógica, porque aunque Domenicali estuvo en el Gran Premio de Bélgica 2022 en el que Audi hizo oficial su entrada en la F1, aquel fue un evento sin ningún equipo más, y este finalmente fue una presentación donde Red Bull quiso mayor cuota de protagonismo que la que daba a Ford, en cierto modo entendible.

Un amigo de Hamilton en la presentación de Red Bull

Otro de los aspectos conflictivos fue la presencia de, entre los deportistas patrocinados por Red Bull, Miles Chamley-Watson, un estadounidense de origen británico que es uno de los mejores esgrimistas del mundo.

Chamley-Watson es once veces campeón panamericano, campeón del mundo en pruebas individuales y por equipos, y también ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2016, en pruebas por equipos. Y además de eso, es uno de los mejores amigos de Lewis Hamilton, el gran rival de Max Verstappen, de Red Bull.

Hamilton ha invitado al esgrimista a varios grandes premios y aparecieron juntos en la Gala del Met de moda, en 2021. Por no hablar de que también han pasado juntos varias vacaciones, la última en África el verano pasado, un viaje que el heptacampeón describió como una experiencia muy importante durante la difícil temporada 2022. En redes sociales se mencionan, suben fotos juntos o se elogian mutuamente.

Evidentemente, hay que separar al deportista de la persona, pero en la rivalidad que se vive desde la temporada 2021, esa presencia no pasó desapercibida para muchos aficionados.