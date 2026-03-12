Ir al contenido principal

Análisis
Fórmula 1 GP de China

Audi F1 sorprende con pinzas delanteras de ocho pistones únicas en la parrilla

El R26 no solo destaca por sus pontones con entradas verticales: Audi es el único equipo que ha apostado por pinzas Brembo delanteras de ocho pistones, la solución más extrema permitida por el reglamento de 2026.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
El coche de Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Audi, en el primer GP de su historia, ya ha entrado en el Top 10: en Australia, Gabriel Bortoleto llevó el R26 a los puntos, sumando 2 puntos para el campeonato y situando de inmediato al equipo en la séptima posición del Mundial de Constructores.

La marca de los cuatro aros ha lanzado un proyecto a largo plazo con el objetivo de luchar por el título mundial en cinco años, pero la intención del equipo de Hinwil es crecer de forma constante, cultivando sus ambiciones para progresar de manera gradual pero continua.

El monoplaza diseñado por James Key, tras presentarse en el lanzamiento de Berlín como un coche que parecía muy conservador, en realidad presenta algunas características innovadoras: el ejemplo más evidente es la forma de los pontones, con la toma de aire de los radiadores en posición vertical, lo que ha permitido tener unos laterales muy ensanchados y poco habituales.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

Tampoco han pasado desapercibidas las ranuras que se han abierto en los laterales del T-tray con el objetivo de encontrar carga aerodinámica local en una zona del coche que ha vuelto a ser clave, así como el flap móvil del alerón trasero en forma de delta que se abre en sentido inverso, como en el Alpine A526.

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile

Foto di: Audi

En el segundo GP de la temporada se ha podido apreciar otra particularidad del R26: los fotógrafos de Getty Images lograron captar el tren delantero desmontado, con el conjunto sin los conductos de refrigeración. Y la sorpresa fue descubrir que Audi ha arriesgado en el sistema de frenos al elegir las pinzas Brembo de ocho pistones.

El coche de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg es, hasta donde sabemos, el único monoplaza del paddock que ha apostado por la solución más avanzada permitida por el nuevo reglamento de F1: los ocho pistones y las cuatro pastillas son la opción innovadora introducida con los nuevos monoplazas más ágiles.

Si Cadillac, otro equipo debutante en el Circus, ha optado por el sistema ultra probado de AP Racing, siguiendo las decisiones de McLaren, el equipo campeón del mundo, Audi ha decidido ir en la dirección opuesta, apostando con convicción por el nuevo camino marcado por el reglamento.

