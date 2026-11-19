Fórmula 1 GP de Las Vegas

Aston Martin ve en el frío de Las Vegas una opción para compensar su déficit de motor

Mike Krack cree que acertar con la temperatura de los neumáticos puede devolverle a Aston Martin parte de lo que pierda en recta. Honda admite que tiene poco margen con la gestión de la energía.

Pol Hermoso

Publicado: 19 nov 2026, 11:14

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En Las Vegas, Aston Martin puede ganar tiempo al rebufo de otro coche y devolverlo en la siguiente frenada si llega con los neumáticos fríos. Ese es el equilibrio que busca Mike Krack. Honda va justa de energía y de potencia, pero el frío abre una oportunidad donde el motor deja pocas.

"Por el propio trazado, los neumáticos no tienden a sobrecalentarse. Y luego tienes las bajas temperaturas", explicó Krack. "Conseguir que funcionen bien será probablemente el mayor desafío para todos. Y creo que quien mejor lo consiga será quien salga por delante".

¿Puede eso compensar una parte importante del déficit de motor? Krack cree que sí, aunque con un matiz. En un circuito con más curvas, acertar con la temperatura pesa más en el cronómetro y, además, es más fácil generarla. En Las Vegas toca conservarla durante rectas larguísimas. Y eso empieza a condicionar la vuelta mucho antes de lanzarla.

"¿Me quedo fuera más vueltas? ¿Cuánto aprieto? ¿Cuánta energía utilizo?", enumeró Krack. Luego está el tráfico. Encontrar un coche delante puede dar un buen rebufo, pero hay que encajarlo en una vuelta que ya tiene sus propias exigencias. "Siempre estás intentando equilibrar el rebufo con la temperatura de los neumáticos y los retos que tienes con la energía".

Ahí ve Krack una oportunidad para Aston Martin. Cuando le mencionaron a Fernando Alonso y lo que podía sacar el piloto de un fin de semana así, el luxemburgués puso el ejemplo de Monza. Allí, con un fin de semana estable en lo meteorológico y sin grandes complicaciones con los neumáticos, había poco margen para sacar algo de la ejecución. "Aquí quizá aparezca alguna oportunidad. Quizá no. Eso es lo que tenemos que descubrir".

Honda tiene poco que repartir en la recta

Shintaro Orihara admite que Honda ha preparado varios escenarios de despliegue en el simulador, aunque todos parten del mismo problema. "Hay poca energía. Tenemos algunas opciones, pero la diferencia no será muy grande". Si llueve en los primeros libres, añadió, la tercera sesión puede ser especialmente importante para afinar esa gestión.

Y luego están las curvas de 90 grados. Honda ha preparado una calibración específica para mejorar la respuesta del motor a baja velocidad y gestionar el retraso del turbo al volver al acelerador. Orihara ve ahí una ocasión para aprender de cara al futuro. Para este fin de semana, la oportunidad más inmediata que señala Krack está en llegar al final de la recta con las gomas todavía en condiciones de hacer su trabajo.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Rafael Cámara podría terminar la temporada 2026 compitiendo tanto en F1 como en F2

Siguiente artículo A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



11 h



Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"





Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



12 h



Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



10 h



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Aston Martin





A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



11 h



A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla





Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



11 h



Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor





Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



12 h



Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"

Últimas noticias





Martín: "Si no estás al 100% en una pista como Portimao es difícil ir rápido; esperaba tener un pelín más"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 min



Martín: "Si no estás al 100% en una pista como Portimao es difícil ir rápido; esperaba tener un pelín más"





Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



18 min



Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"





Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio



Fórmula E



FE Fórmula E 54 min



Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio





Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



25 min



Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse