Aston Martin pondrá en marcha su F1 2024 "lo antes posible"

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 nos ha regalado la sorpresa de tener a Aston Martin en la lucha por las posiciones del podio junto con Mercedes y Ferrari, aunque bastante lejos de los todopoderosos Red Bull. Aunque los de Silverstone trabajaron durante el invierno para conseguir crear un monoplaza capaz de aspirar a cosas grandes, es evidente que, a menos que ocurra una debacle histórica de los austriacos, no se llevarán ninguno de los dos títulos.

Por ese motivo, los británicos son conscientes de que deben empezar a trabajar en el coche de la próxima campaña lo antes posible, y eso es algo sobre lo que habló su director técnico, Dan Fallows. El responsable de cómo se gestiona el monoplaza verde de Fernando Alonso y Lance Stroll explicó que el plan es "poner en marcha el monoplaza del año que viene lo antes posible", pero sin dejar de prestar atención en el actual.

El ingeniero inglés dijo: "Queremos poner en marcha el coche del año que viene lo antes posible. Realmente, lo que debemos hacer nosotros es asegurarnos de no sacrificar el monoplaza de esta temporada, puesto que, inevitablemente, [el de 2024] será una forma de evolución del coche de esta campaña".

"Así que todo lo que podamos hacer para obtener datos, para añadir actualizaciones en el coche de este año, sin duda informará de ello, pero intentaremos empezar lo antes posible", indicó el antiguo responsable aerodinámico del rival al que buscan batir, quien no descarta que puedan subir a lo más alto del podio.

Dan Fallows es "realista", aunque no le importa soñar con un posible triunfo en la temporada 2023 de Fórmula 1: "Me encantaría decir que es posible ganar esta temporada. Obviamente, hay algunos circuitos en los que no es lo normal, a veces los coches que tienen características particulares pueden salir bien parados".

"Por ejemplo, en Mónaco, pistas como esa, así que me encantaría decir eso, pero sinceramente, creo que somos realistas acerca de nuestra situación, dónde estamos en este momento", continuó el director técnico de Aston Martin. "Nuestro objetivo es maximizar el rendimiento del monoplaza en el menor tiempo posible, y ya veremos qué recompensas nos da".

