Por qué Aston Martin F1 teme la carrera al sprint de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán 2023 albergará la primera carrera al sprint de esta temporada, y será el primer circuito urbano en el que se dispute este novedoso formato. Es decir, además de la carrera habitual del domingo, el sábado se disputará una prueba más corta, de 100 km, con una intensa sesión de clasificación extra que decidirá las posiciones de salida.

Debido a este formato, que aumenta el tiempo de los coches en pista en su máximo rendimiento, los equipos disponen de más dinero dentro del límite presupuestario para los fines de semana al sprint, pero como reveló el jefe de Haas, Guenther Steiner, en referencia al accidente de Mick Schumacher en los libres del Gran Premio de Japón 2022, el coste de reparación de un coche de Fórmula 1 en caso de accidente puede llegar hasta los 700.000 dólares (630.000 €) o incluso superar dicha cantidad.

Por esa razón, a Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, se le preguntó si tener la carrera sprint de Bakú, intercalada con circuitos urbanos (Melbourne y Miami), suponía más estrés para ellos, sobre todo debido al gasto extra que el equipo de color verde está haciendo este año para seguir luchando en la parte delantera de la parrilla.

"Sí, desde el punto de vista presupuestario es una preocupación. Por suerte, no hemos tenido muchos accidentes hasta ahora, pero que estas tres carreras sean seguidas son una gran preocupación para nosotros", explicó.

El formato al sprint este año parece que sufrirá algunos cambios, ya que a falta de la confirmación de la Fórmula 1, que llegará el próximo martes tras la reunión de la Comisión de la Fórmula 1, se ha llegado a un acuerdo para añadir una clasificación al estilo "contrarreloj" para determinar el orden de la parrilla de la carrera más corta del sábado.

En cuanto a lo que piensa al respecto, Tom McCullough considera que los equipos deben empezar a acostumbrarse a adaptarse a un calendario diferente al habitual: "No tengo ningún problema desde el punto de vista técnico. Veo que si un equipo reacciona bien a esos formatos cambiantes, puede beneficiarse mucho de ello. Todavía no estoy convencido sobre la clasificación, donde el objetivo es llevar a los coches más lentos a la parte delantera".

"También está la idea de la clasificación a una sola vuelta, que no creo que sea la dirección correcta, porque conlleva un mayor riesgo de accidentes y es lo que queremos evitar".

"El formato actual ya es un reto bastante grande y funciona bien. Deberíamos mantenerlo así durante un tiempo, al menos hasta que sepamos más. Me parece que hay un poco de prisa por cambiar las reglas y eso no es bueno, así que de momento deberíamos quedarnos con el formato actual y no cambiar mucho, pero si cambiamos, deberíamos pensarlo bien", concluyó.

Después de un sorprendente inicio de curso, Aston Martin se encuentra en la segunda posición del campeonato de constructores, solo por detrás de Red Bull, aunque la diferencia de puntos, tras tres carreras, es sorprendentemente grande (123 vs. 65), por lo que pensar en una remontada viendo el ritmo del RB19, se antoja cuanto menos complicado.

