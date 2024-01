Aston Martin y la total sinceridad para gestionar a Alonso y Stroll

La escudería con sede en Silverstone sabía que estaría más en el punto de mira en 2023 tras el fichaje del bicampeón del mundo Alonso para correr junto a Lance Stroll.

Y, aunque era consciente de las dificultades que podría plantear el hecho de que Fernando Alonso fuera tan exigente con los equipos para los que compite, Aston Martin no tenía dudas sobre la forma de gestionar las cosas.

El director del equipo, Mike Krack, explicó que, antes de la llegada de Alonso, hubo muchas discusiones internas sobre la mejor manera de afrontar la nueva situación en la que se encontraban. Pero dijo que al final el enfoque que se necesitaba era bastante sencillo.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com sobre la mentalidad de Aston Martin a la hora de tratar con los pilotos, Krack dijo: "Tenemos una situación particular, obviamente, porque uno de los pilotos es el hijo del propietario y el otro es un experimentado piloto maduro. Así que hay que pensar: ¿cuál es la dinámica y cómo va a evolucionar?".

"Cuando Fernando se unió a nosotros, mucha gente nos advertía de que podía ser difícil, así que intentamos prepararnos. Teníamos que pensar cuál era nuestro enfoque -y no sólo yo, sino también el director deportivo y el director de rendimiento- y cómo íbamos a gestionar a los medios de comunicación".

"Pero teníamos que ser conscientes de que tanto Fernando como Lance se conocían desde siempre, ya desde los tiempos de Ferrari. Así que cuando empezó, adoptamos el enfoque de que tenemos que ser abiertos, sinceros y transparentes con ambos en todo momento".

Krack creía que no ocultar nunca nada a ninguno de los dos pilotos era la mejor manera de evitar problemas, aunque a veces fuera difícil cuando las cosas no iban bien. "No sólo en los buenos momentos, sino también en los menos buenos", añadió Krack. "La verdad es a veces la parte más dura, y esas son las conversaciones más difíciles. Pero si las tienes, es mucho más fácil después".

"Incluye cosas como, ¿cómo competimos entre nosotros? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo tratamos las cosas si tenemos resultados más difíciles?".

Aunque Aston Martin tuvo algunos altibajos a lo largo de 2023, Krack consideró que la política del equipo con sus pilotos dio sus frutos.

"Conseguimos, con la contribución de ambos pilotos y de todo el mundo alrededor, mantener una relación abierta, sincera y transparente, y eso lo hizo realmente fácil".

"Pero tengo que decir que Lance y Fernando, la forma en que trabajan el uno con el otro, la forma en que se tratan, no necesita ninguna intervención por nuestra parte, porque son simplemente muy maduros.Pusieron el equipo por delante de todo, y es lo mismo para nosotros. Para nosotros, el equipo lo es todo".

"Saben que tenemos nueve competidores duros ahí fuera, y nosotros no ganamos nada luchando entre nosotros. Eso es realmente muy útil. Así que crédito a ambos por la forma en que lo manejaron".