Aston Martin, sin respuesta ante la falta de velocidad en México

Sebastian Vettel y Lance Stroll no han vivido su mejor fin de semana en el Gran Premio de México, y es que no consiguieron encontrar la velocidad en los entrenamientos libres, ni tampoco en la clasificación, con lo que acabaron 17º y 18º respectivamente.

De nuevo, en la carrera fueron cogidos de la mano, ocupando el alemán la 14ª posición, mientras que su compañero canadiense, la 15ª, por lo que el cuatro veces campeón del mundo afirmó que el problema durante todo el fin de semana, desde un principio, fue el ritmo.

"Fuimos lentos, pero no es la primera carrera en la que lo hemos sido. No es como si no se hubiera visto [esa lentitud] en toda la temporada. Pero, claramente, en comparación con el fin de semana pasado, algo tenemos que entender", dijo.

Tras la clasificación, Vettel aseguró que estaba sorprendido con haber podido llegar hasta la Q2: "Hasta ahora es un misterio. Nuestro rendimiento ya fue malo por la mañana [en los entrenamientos libres], pero esperaba que fuera un poco mejor en la calificación, pero no fue así finalmente".

"Éramos demasiado lentos. Creo que nos falta agarre y equilibrio, es decir, todo. El coche tampoco se comporta bien en algunas curvas y eso obviamente no ayuda. Se siente muy lento", expresó el de Heppenheim.

Sin embargo, sí es cierto que en la carrera del domingo, el piloto alemán consiguió rodar cómodamente las primeras 38 vueltas. Ante eso, Vettel afirmó que "a menos que realmente no tengas ninguna posibilidad, gestionando los neumáticos después de tantos años, sabes más o menos qué hacer", y que eso no ayudó.

Al veterano germano le faltan únicamente dos grandes premios más para cerrar su etapa en el Gran Circo tras quince años de largo recorrido en la Fórmula 1. Pese a la emoción que eso le pueda suponer, ya afirmó que la decisión de su retirada es definitiva.

Asimismo, en el defriefing tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se le preguntó acerca del récord de victorias en una misma temporada de Max Verstappen: "¡Creo que ha tenido una gran temporada, así que espero que tenga 16 al final de año! Todo lo demás será una decepción, ¿no?".

"No es fácil, pero obviamente creo que tienen el impulso del año pasado, y el coche de este año (el RB18) es increíble", explicó.

"Ganaron carreras a pesar de que eran más pesados que los demás. Creo que a estas alturas, es posible que hayan perdido peso. Entonces, el monoplaza está ahí, pero Max [Verstappen] también está haciendo un trabajo increíble", añadió.