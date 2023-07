Aston Martin F1 indica el punto fuerte de su nueva fábrica

El equipo Aston Martin es uno de los que más ha progresado en la temporada 2023 de Fórmula 1, pasando de una séptima posición en la clasificación general del mundial de constructores a pelear por el subcampeonato contra Mercedes y Ferrari. A pesar de que la nueva fábrica de muchos millones de euros no ha tenido nada que ver con el incremento del rendimiento, es uno de los proyecto con mejor aspecto para el futuro del Gran Circo.

Sobre todo ello habló el director de la escudería británica, Mike Krack, quien señaló los puntos fuertes de la sede en la que se asientan desde hace pocas semanas: "Para mí, en el aspecto de la comunicación, todos los miembros del equipo pueden hablar y verse, y eso es clave cuando trabajas con las personas, porque [antes] pasabas diez años y no los veías al estar en edificios diferentes. Ha sido un buen empujón para todos, para que todos en la escudería estemos juntos".

"Se ve mucha comunicación que no ha sido programada, por ejemplo, la gente se reúne junto a un puesto de trabajo para discutir cosas. Otros se acercan, hay zonas de descanso en las que te encuentras con gente que quizá no habías visto antes, en las que tienes un breve intercambio de opiniones y tal vez ideas inspiradoras", aseguró el jefe de los de verde. "Tomé un café en una de las zonas de descanso, y uno de nuestros chicos de producción me dijo: '¿vamos a ganar esta carrera?' Le contesté que lo pensaríamos".

"Conoces a gente que nunca antes habías conocido, eso es muy bonito, tanto para mí como para la otra parte, e intercambiar a niveles que nunca antes habíamos hecho. Es realmente inspirador", comentó Mike Krack.

También habló de la fábrica Fernando Alonso, que en la semana del GP de Gran Bretaña pudo por fin conocerla: "Fue fascinante ver las instalaciones, toda la gente allí en la misma sala, fabricando nuestras piezas del coche. Hasta ahora eran terceros quienes fabricaban nuestro coche y nuestro chasis y todo. Así que sí, es un paso adelante, creo, necesitaremos un par de años para asentar todo y maximizar el potencial. Pero obviamente muestra la ambición de Aston Martin y tenemos que estar orgullosos".

Sobre esa ambición opinó Mike Krack, que ve toda la inversión del propietario como "una declaración de intenciones" para poner a Aston Martin en el trono de la Fórmula 1.

"Creo que es una declaración de intenciones de Lawrence [Stroll] al construir esta sede y darle vida", explicó el luxemburgués sobre la construcción en Silverstone. "Todo lo que hemos conseguido esta temporada no tiene nada que ver porque nos mudamos hace dos semanas, así que ahora se trata de dar el siguiente paso, que cada uno se acomode en la fábrica y después tener el túnel de viento listo".

"Queremos dar el siguiente paso, y espero que haya más por venir", continuó el máximo responsable de Aston Martin, quien cree que habrá un punto decisivo para ponerse a trabajar en el monoplaza de la temporada 2024. "Hay un punto de cambio, pero eso es igual para todos. Y la pregunta es, obviamente, ¿cuándo cambias y qué puedes hacer en el coche actual que puedas transferir al nuevo? Así que nuestro personal técnico tiene un plan sobre cuánto tiempo estaremos con el coche de 2023 en el túnel de viento, y también qué áreas estamos mirando que se pueden transferir".

