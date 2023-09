Aston Martin ve "seguro" que habrá otras oportunidades en la F1 2023

Después de lograr podio en cada una de las seis primeras carreras, Aston Martin entró en un vaivén de emociones y rendimiento, y en el reciente GP de Singapur, una cita que estaba marcada en rojo en el calendario, se fueron por primera vez de vacío en lo que va de puntos, con un piloto accidentado en clasificación y sin poder disputar la carrera y otro, Alonso, sancionado y con algún error que le hizo quedar último de entre los que acabaron la prueba (15º).

Sin embargo, el siempre analítico y positivo Mike Krack, director de la escudería, ve algo normal la diferencia de rendimiento, y defiende que su conjunto a largo plazo no podía competir con otras potencias. Cuando le preguntaron si sigue contento con cómo está yendo la temporada, comentó: "Después de las dos o tres primeras carreras, dije que ahora empezaba la carrera del desarrollo, y nosotros no tenemos la infraestructura, no tenemos la potencia que tienen otros equipos".

"Y mientras intentamos aportar mejoras continuamente, otros están haciendo lo mismo, e incluso puede que a un ritmo mayor. Pero por eso estamos desarrollando nuestro equipo, por eso estamos desarrollando nuestro campus, nuestra fábrica. No debemos desmotivarnos mucho y motivarnos demasiado según vaya cada carrera, porque la conclusión es que estamos teniendo una gran temporada. Y tenemos que aprender las enseñanzas de este asunto del desarrollo, ver dónde tenemos que mejorar la infraestructura de nuestro equipo y seguir adelante a partir de ahí".

Pese a que para la segunda mitad de año se habían marcado el objetivo de volver a la segunda plaza de constructores, tras las últimas carreras Aston Martin Racing no solo se ha alejado de Mercedes, sino que Ferrari ya les saca 48 puntos por la tercera posición.

"Tuvimos la racha de puntuar en todas las carreras. Creo que Fernando era el único piloto que había puntuado en todas las carreras [nota del editor: Hamilton y Verstappen también lo habían hecho], pero como la racha ganadora de Verstappen, esa de Alonso de puntuar en cada carrera se ha detenido este domingo", dijo Krack, antes de lanzar un mensaje optimista: "Pero esto no nos va a afectar, no vamos a pensar que sea un gran golpe o lo que sea. Estamos deseando que llegue Japón y todavía quedan muchas carreras por delante. Así que no es algo que nos preocupe demasiado. Obviamente no es agradable, pero no es un drama".

Un McLaren F1 al alza amenaza el cuarto puesto de Aston Martin, pero la diferencia aún es de 78 puntos. "Hubo un gran cambio en Zandvoort para nosotros, y ahora hubo un cambio a su favor", comentó sobre ellos el director de Aston. "Así que creo que la lucha con todos esos equipos continuará a lo largo de la temporada. Hasta ahora habíamos visto a un solo equipo que no le afectaba nada, y ahora hemos visto este fin de semana que todos pueden tener altibajos. Y es lo mismo para todos. Así que creo que será interesante hasta el final".

Muchos lamentaron que el único resbalón de Red Bull Racing este año se haya dado cuando el Aston Martin de Fernando Alonso estaba detrás de otros rivales y era Ferrari, con Sainz, quien aprovechaba para ganar. Krack también lo comentó: "Siempre hemos dicho que teníamos que estar ahí cuando llegara el día. No estuvimos en condiciones de hacerlo, así que la victoria fue para otro. Y eso es lo que tenemos que reconocer, ellos estaban ahí. Y nosotros tenemos que estar ahí cuando llegue la próxima oportunidad".

Por último, y antes de comentar que "todavía quedan piezas por venir en las próximas carreras" mientras se centran en desarrollar el coche de 2024, Krack dijo que espera que Aston Martin vuelva a tener opciones: "No lo sé. Sinceramente, no sé lo suficiente sobre los otros equipos para hacer ese juicio, pero estoy seguro de que habrá oportunidades, siempre entra el juego la meteorología y otras cosas. Somos positivos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para las próximas carreras y ver dónde acabamos".

