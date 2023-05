Aston Martin F1 no piensa en los motores Honda para 2026

Después de que la Fórmula 1 y la FIA confirmaran que son seis los fabricantes inscritos para la nueva reglamentación de motores que entrará en vigor en 2026, comenzaron los rumores sobre una posible asociación entre Aston Martin y Honda. Los japoneses abandonaron de manera oficial la categoría después de cosechar el título de 2021 con Red Bull y Max Verstappen, pero siguieron ligados de una forma u otra a los de Milton Keynes, y tienen un contrato en vigor hasta que finalice el actual periodo de unidades de potencia, cuando se unan a Ford.

Los nipones, después de que se anunciara su separación con los de las bebidas energéticas, se quedaron sin socio, por lo que están a la búsqueda de una escudería que monte sus propulsores. Algunos no los ven con buenos ojos después de su desafortunado periplo con McLaren en 2015, cuando llegaron un año más tarde con los nuevos motores híbridos, pero algunos en el paddock ponen al conjunto de Silverstone como el objetivo de Honda.

Por su parte, el equipo verde tiene un acuerdo con Mercedes, quienes suministran la unidad de potencia y otras partes del monoplaza, y sobre eso habló su director técnico, Dan Fallows. El responsable de Aston Martin recibió la pregunta de qué pasará en 2026 y si elegirán a Honda, a lo que respondió: "Llevo poco más de un año en el equipo, hemos recorrido un gran camino, y estamos muy centrados en lo que queremos hacer este año y el que viene. Desde mi punto de vista, estamos muy satisfechos con la unidad de potencia y las cajas de cambios [de Mercedes]".

"En muchos sentidos, es bastante gratificante que no tenga que preocuparme por ello", continuó el británico. "Estamos muy centrados en el corto plazo, y luego en lo que podemos conseguir en 2024, no tenemos ningún problema con la unidad de potencia Mercedes, creo que es un propulsor muy fuerte, no creo que haya ninguna desventaja en ningún aspecto".

Al antiguo jefe de aerodinámica de Red Bull se le insistió en lo que les proporciona tener unidades de potencia de los alemanes, y dijo: "Estamos muy contentos con lo que tenemos. Obviamente, tenemos una caja de cambios y aspectos de la suspensión trasera [similares], y el motor, estamos muy contentos con eso".

"Como ingenieros, trabajamos con las limitaciones que tenemos", explicó Dan Fallows. "Hasta ahora, no encuentro absolutamente ninguna razón para desear tener algo más aparte de lo que nos dan. No creo que nada de lo que recibimos de Mercedes esté limitando nuestro rendimiento".

"Sinceramente, ¿hay algo que nos impida alcanzar los objetivos que queremos lograr? No, en absoluto, así que creo que estamos muy contentos con la relación [con Mercedes] en este momento, y pienso que ahí es donde estamos, tenemos una unidad de potencia con la que estamos muy contentos, y eso es lo que estamos trabajando, estamos muy contentos con esa relación", sentenció el director técnico de Aston Martin.

