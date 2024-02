Aston Martin F1 no piensa en ganar en 2024, aunque quieren "avanzar más"

El equipo Aston Martin dio un gran salto de rendimiento en la pasada campaña, y en la temporada 2024 de Fórmula 1 quieren consolidarse como una de las escuderías que puedan luchar por las cosas importantes. El director de los de Silverstone, Mike Krack, respondió a todas las preguntas que se le hicieron durante el primer día de pruebas en el circuito de Sakhir, tras ver cómo rendía en pista su monoplaza, y aseguró que quería ver "un progreso constante" para, por qué no, que llegue esa primera victoria, pese a que no es lo principal.

El luxemburgués comprobó el nivel del AMR24 en manos del piloto que le dio todos los podios a lo largo de 2023, Fernando Alonso, quien fue tercero en la jornada matutina antes de ceder su volante a Lance Stroll para la sesión vespertina, y aunque no puso el objetivo en ganar, dijo: "No [se trata de conseguir victorias], creo que queremos ver un progreso constante".

"El año pasado hicimos algunos progresos. Queremos avanzar más este año, y queremos seguir luchando por los puntos, podios y tal vez seguir luchando también por nuestra primera victoria", explicó el máximo responsable del conjunto inglés, el mismo que cree que en la Fórmula 1 no hay un periodo como tal para establecerse en la parrilla.

"Creo que en la Fórmula 1 nunca hay un periodo de consolidación. Pienso que las estructuras de las escuderías evolucionan de forma muy dinámica, al igual que el reglamento y el resto de la competición", comentó Mike Krack. "Así que creo que no puedes no hablar de consolidación porque intentas escudriñar constantemente cada área que tienes en tu equipo, las formas en que estás trabajando, las formas en que lo estás haciendo. Creo que, sí, la consolidación no es probablemente la palabra correcta para la Fórmula 1 en general".

