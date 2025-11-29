Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo
Lawrence Stroll ha descartado que Christian Horner se incorpore al equipo Aston Martin de F1 tras las recientes especulaciones.
Christian Horner, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
Lawrence Stroll ha afirmado que el equipo Aston Martin Racing de Fórmula 1 no contratará a Christian Horner en ningún puesto, según han informado fuentes a Motorsport.com en el Gran Premio de Qatar.
El futuro de Horner ha sido durante mucho tiempo un tema de discusión en el paddock de la F1, mientras que el exdirector del equipo Red Bull Racing ha sido repetidamente vinculado a Aston Martin, pese a que Andy Cowell afirmó en Singapur que tal movimiento no estaba sobre la mesa.
Los rumores volvieron a intensificarse después de que Aston Martin anunciara el miércoles que Adrian Newey asumirá el rol de director del equipo para la temporada 2026. Pero las preguntas continuaron ante el foco puesto en si Newey estaría realmente dispuesto a asumir todas las responsabilidades de un jefe de equipo de F1 —incluidas todas las reuniones, compromisos con patrocinadores, la Comisión de F1 y las obligaciones con los medios—.
Esto desató una nueva ola de especulación que vinculaba a Aston Martin con Horner, sugiriendo que este último podría encargarse de esos aspectos en un rol más sénior. Sin embargo, Motorsport.com ha podido saber en Qatar que no será así.
Fuentes han señalado que el propietario del equipo, Stroll, dijo explícitamente al personal de Aston Martin que Horner no se unirá al equipo durante el discurso que ofreció en la fábrica el miércoles para anunciar el ascenso de Newey. El mensaje tenía la intención de poner fin a toda especulación en torno a Horner y dejar claro que Aston Martin no incorporará al exjefe de Red Bull en ningún rol.
Sin embargo, esto no significa que las responsabilidades del director del equipo no se vayan a dividir en la práctica. Dado que Newey se centrará en el diseño del coche de 2026 y en el departamento técnico, es probable que algunas tareas se deleguen dentro de la dirección sénior.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Mike Krack podría asumir un papel más importante y cabe destacar que el luxemburgués ya se encarga de ciertas obligaciones con los medios.
El nombre del exdirector de McLaren F1, Andreas Seidl, también sigue circulando.
El propio Newey ha dicho que su ascenso al puesto de director del equipo le ha parecido un paso natural.
"Como voy a estar en todas las primeras carreras igualmente, en realidad no cambia demasiado mi carga de trabajo, porque ya voy a estar allí. Así que bien puedo asumir esa parte, salvo, por supuesto, tener que hablar con vosotros", dijo Newey a Sky Sports F1.
El nuevo rol no debería ir en detrimento de su trabajo de diseño, pero el ingeniero de 66 años afirma que no le preocupa demasiado: "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer [mantener una concentración absoluta en el diseño del coche]. Es lo que me hace levantarme por la mañana. Así que estoy decidido a no diluir eso".
No es ningún secreto que Horner, por su parte, sigue explorando formas de regresar a la F1. Idealmente, quiere un puesto más alto que el de director de equipo y, en un escenario ideal, la participación accionarial formaría parte del paquete. Todos estos aspectos, ha dejado claro Stroll, no sucederán en Aston Martin.
