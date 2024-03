Aston Martin F1 pide no "apagar la televisión" tan pronto en 2024

La primera carrera de la temporada 2024 de Fórmula 1 para el equipo Aston Martin fue algo que pudo decepcionar a muchos de sus aficionados que esperaban que se podría repetir el podio que Fernando Alonso cosechó en el pasado curso. Sin embargo, el asturiano se tuvo que conformar con la novena posición, lejos del ritmo de sus rivales y con una estrategia a pie cambiado buscando la fortuna a través de un coche de seguridad que nunca llegó.

Por su parte, su compañero, Lance Stroll, se quedó con la última plaza que otorgaba puntos en el Gran Premio de Bahrein, aunque el máximo responsable de la escudería de Silverstone, Mike Krack, no se desesperó por ser solo el inicio del calendario más largo en la historia del campeonato. El luxemburgués atendió a los medios de comunicación tras la cita de Oriente Medio, y a pesar de que reconoció la gran diferencia con respecto a Red Bull, no se da por vencido.

"Las diferencias si nos sacas ahora, tuve que mirar las diferencias también de los otros coches, son bastante grandes con los Red Bull, mientras que en la clasificación [todos] parecen estar más juntos. Puede que Red Bull no haya apretado en la calificación", señaló antes de responder a Motorsport.com. "No puedo hacer ninguna predicción al respecto, pero el hecho es que en 24 carreras, como vimos el año pasado, se puede evolucionar, se puede recuperar".

"Yo no diría que apaguemos la televisión ahora, creo que todo el mundo apretará tanto como pueda, y hay grandes equipos por aquí, así que no me sorprendería que algunos de los otros se pusieran al día o hicieran buenos desarrollos", explicó el director de los de verde. "Cuando tienes un coche nuevo, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo, y tratar de identificar dónde tenemos que mejorar, cuándo tenemos que trabajar en ello".

"Y solo después miras lo que hacen los demás, ya vimos [que Red Bull] en los entrenamientos que son rápidos, así que no es una gran sorpresa, porque nosotros mejoramos, pero ellos también", continuó Mike Krack, quien espera que sea una historia totalmente diferente en el Gran Premio de Arabia Saudí.

El director de Aston Martin indicó que todos en la parrilla buscarán optimizar sus monoplazas de cara a la segunda cita del curso, y aseguró que todo puede variar de un fin de semana al otro, como ocurría el año pasado: "En Yeda, si [la diferencia] es grande o no, esa es otra cuestión. Los coches nunca son iguales de una carrera a otra, todos los equipos cambian cosas, todos optimizan constantemente, quizá no todos, pero creo que los grandes siempre modifican, intentan eliminar los puntos débiles lo antes posible, y nosotros intentamos hacer lo mismo".

Sobre lo que esperaba para la prueba en el circuito de Yeda, Mike Krack señaló: "Para ser sincero, todavía no habrá pasado mucho tiempo con Yeda. El hecho es que tendremos algunos pequeños desarrollos para mejorar el coche, y esperamos poder estar más cerca, y luego tenemos que ver si Fernando [Alonso] puede dar otra vuelta como ayer [en la clasificación], eso nos ayudará a estar más adelante".

