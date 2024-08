Aston Martin F1 reconoce haber pasado "meses frustrantes"

El equipo Aston Martin pasó de la lucha por los podios en la pasada campaña a estar en la batalla por los últimos puntos en cada cita de la temporada 2024 de Fórmula 1, y en la pausa veraniega están en la quinta posición del mundial de constructores con una suma total de 73 puntos, por los 196 que tenían hace doce meses.

Es un cambio radical, por lo que no es de extrañar que su dupla de pilotos, formada por Fernando Alonso y Lance Stroll, fuera bastante crítica en sus declaraciones delante de los medios de comunicación cuando se bajaban del monoplaza, pero es algo que entendía el director de la escudería, Mike Krack. En una entrevista con el máximo responsable de los de Silverstone en su propia página web, aseguró que tenían que darle un "coche mejor", y admitió que necesita "protegerlos".

"Tanto Lance [Stroll] como Fernando [Alonso] han pilotado de forma excelente esta temporada en un coche que ha sido difícil de conducir. Tenemos dos pilotos de talla mundial, tenemos que darles un coche mejor, y lo haremos porque tenemos un equipo de talla mundial", comentó. "Si damos a Lance y a Fernando las herramientas necesarias, lo conseguirán".

"Hemos tenido unos meses frustrantes y, de vez en cuando, tanto Lance como Fernando han expresado públicamente sus frustraciones. No me importa, pero creo que tenemos que protegerlos", aseguró. "Son deportistas de élite, pero también son seres humanos. Saltan del coche después de una carrera, están llenos de adrenalina, tienen calor, están agotados, y el micrófono siempre está ahí, los pilotos siempre están expuestos y nuestro trabajo es estar delante de ellos".

El director de Aston Martin también se sinceró sobre lo que esperaba de la primera parte de la temporada 2024 de Fórmula 1, y no fue como quería, lo que no es ninguna sorpresa: "Si soy sincero conmigo mismo, y creo que todos deberíamos serlo, esperábamos más. Sabíamos que teníamos una pequeña diferencia con los coches de delante, y lo difícil que es acortar esa distancia, pero aún no lo hemos conseguido, y hasta que no lo hagamos, no podremos estar contentos".

Los de Silverstone esperaban revertir esa situación en el Gran Premio de Hungría, en donde introdujeron una serie de actualizaciones que prometían mucho, pero no fue un salto demasiado grande: "Las actualizaciones que montamos en Hungaroring están funcionando. No se trata solo de hacer el coche más rápido para el resto de la temporada, sino también de saber que conocemos nuestra plataforma y sabemos cómo desarrollarla".

"Un periodista que, quizá, no había visto el contexto, me preguntó si seguíamos perdidos. Le respondí que perdido implica que no sabes dónde estás, que no sabes qué hacer", continuó. "Sabemos que las actualizaciones funcionan, así que no estamos perdidos. Si las actualizaciones no hubieran funcionado, entonces, estaríamos perdidos, porque eso implicaría que no entendemos muy bien nuestro coche".

