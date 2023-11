Aston Martin F1 niega la salida de Stroll pese a los nuevos inversores

La escudería de Silverstone ha vendido una participación a la empresa de capital de riesgo Arctos, que tienen intereses en varias franquicias de la MLB, NBA, NHL y MLS, así como en equipo de fútbol europeos, entre ellos el Liverpool F.C. Inevitablemente, el movimiento ha provocado sugerencias de que Lawrence stroll podría estar planeando recudir su participación en el conjunto, y que habrá más ventas de acciones.

Sin embargo, el acuerdo con Arctos se considera algo estratégico, puesto que los nuevos socios aportar nuevos conocimientos y contactos, al igual que el reciente acuerdo de Alpine con inversores estadounidenses.

"Lawrence [Stroll] lo tiene todo, no se va a ir a ninguna parte", dijo Jeff Slack a Motorsport.com. "No se trata solo del equipo, también tiene una cosa llamada Aston Martin Lagonda, que es una parte muy importante de su vida. El equipo es la plataforma de marketing de Aston Martin Lagonda y, por supuesto, Lawrence es un tipo muy rico, no es una cuestión de capital".

"La otra cosa sobre ellos, si te interesas un poco, nunca son tipos de control, nunca poseen y operan nada, solo participaciones minoritarias. Nunca van a ser un operador de control, nunca van a ser el propietario de esta escudería" continuó. "Así que eso demuestra que si Lawrence estuviera tratando de vender a alguien que en última instancia pudiera tomar el control, estas serían las últimas personas a las que venderías".

Jeff Slack subrayó que Arctos es el socio ideal para el equipo: "Los conocimos hace dos años. Son los mejores de su clase, se han especializado en participaciones minoritarias a largo plazo y franquicias de primer orden. No hay mucha gente que se dedique a eso, aunque cada vez entra más dinero en el deporte, capital institucional, han sido líderes en hacerlo".

"Mucha gente se ha dirigido a nosotros y a Lawrence para invertir en el equipo, y estamos en una situación única, tenemos un propietario que controlado toda la escudería y puede decidir en el inicio si es el trato adecuado, no es un proceso complicado", explicó. "Y no pasamos por un proceso formal, simplemente eran las personas adecuadas desde un punto de vista estratégico".

"Obviamente, hay inversión, pero lo que aportan a la fiesta es trabajar con algunas de las mejores franquicias del mundo", aseguró Jeff Slack, quien cree que Aston Martin puede ganar mucho con ese acuerdo. "Creo que hay que tener la mente abierta, nadie hace las cosas a la perfección ni de la mejor manera, y hay que mirar fuera de la burbuja para decir, '¿cómo podemos, como empresa, hacer las cosas mejor?'".

"No solo de trata del marketing comercial, sino también de la preparación de los deportistas. Hay muchas cosas de las que podemos aprender, y puede que esas organizaciones aprendan cosas de nosotros, porque somos una compañía global, mientras que muchas de las franquicias son más locales", comentó.

También afirmó que el interés de los inversores estadounidenses por los equipos es una señal positiva para la Fórmula 1 en su conjunto, puesto que los valores siguen subiendo: "Ya se han realizado varias transacciones de capital privado. Este es el siguiente paso en eso, de nuevo, bueno para todo nuestro deporte, lo valoran porque es como comprar un equipo de la NBA o de la NFL".

"Esto es lo que obtienes cuando entras en la Fórmula 1, así que creo que es totalmente bueno para el negocio. El segundo es específico de nuestra escudería, hemos hablado de la nueva fábrica, del túnel de viento, de los motores Honda y duplicar la plantilla", continuó. "Esta es la próxima evolución, y eso también nos da el socio financiero adecuado para hacer lo que necesitamos, e invertir como necesitamos. No es que Lawrence no pudiera hacerlo, pero ahora tiene un verdadero socio que se gana la vida con eso".

