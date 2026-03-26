Aston y Honda quieren acabar la carrera en Japón, pero las vibraciones preocupan

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para el equipo de Silverstone ha sido desastrosa, ya que el nuevo motor Honda dañó una batería tras otra y suscitó preocupaciones por la salud de los pilotos.

Fernando Alonso y Lance Stroll no han logrado terminar la carrera en condiciones válidas para la FIA en ninguno de los dos primeros grandes premios este año, ya que la unidad de potencia japonesa les impidió completar la distancia total de la carrera en Melbourne y en Shanghái.

Sin embargo, hablando sobre el último caso en China, Honda cree que el problema de vibraciones no habría impedido que el AMR26 completara la carrera en lo que respecta a la fiabilidad, y por lo tanto confía en poder hacerlo en Suzuka, la carrera de casa para el fabricante japonés.

"Tienes razón al señalar que no terminamos. Para tener alguna posibilidad de sumar puntos en el futuro, primero hay que terminar", reconoció Mike Krack, director en pista de Aston Martin.

"Ese sigue siendo el objetivo. Creo que dimos un pequeño paso en esa dirección en China, pero no fue suficiente. El objetivo tiene que ser terminar la carrera con ambos coches".

"Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho algunos buenos progresos en la primera y la segunda prueba", añadió Orihara. "Así que, desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, estamos seguros de poder terminar la carrera. Además, en la última carrera, el problema realmente tuvo nada que ver con las vibraciones. Ese fue un tema aparte", aseguró.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

Independientemente de la fiabilidad, las vibraciones siguen siendo un problema importante para los pilotos, y hace tan solo tres semanas se temían "daños nerviosos permanentes". En China, las imágenes mostraron a Alonso soltando el volante en algunos momentos, ya que el bicampeón del mundo admitió que "estaba perdiendo la sensibilidad en las manos y los pies".

Al ser preguntado sobre el protocolo relativo a la posibilidad de pedir a un piloto que se retire por motivos de salud, Krack explicó: "Es un tema complicado, porque desde el punto de vista de la ingeniería quieres disponer de la información adecuada, de los datos correctos para juzgar algo así, pero no se hacen este tipo de mediciones durante la carrera. Así que tienes que confiar en lo que dicen los pilotos".

"En este caso, se trataba de una situación en la que él sentía molestias y entonces hay que confiar en tu piloto. No puedes limitarte a decir: 'No te creemos, sigue adelante'. Así que creo que es una cuestión de respeto y confianza. Si tu piloto dice: 'No puedo continuar', tienes que actuar en consecuencia".

"Y nos encontramos con esta situación en la que él se sentía incómodo. Creo que Fernando fue el primero en decir que, si lucha por la victoria, irá a por ella. Creo que no hay que dudar de eso. Pero, como dije en Shanghái, fue una decisión fácil de tomar", concluyó Krack en la previa de Suzuka.