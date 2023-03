"Aston Martin tiene un piloto extraordinario en el coche de F1"

Cargar el reproductor de audio

Aston Martin sorprendió a todos con un genial ritmo en los test de pretemporada y lo confirmó brillando en el GP de Bahrein que abría el curso, donde Fernando Alonso logró su podio número 99 en Fórmula 1 al batir de tú a tú al Mercedes de Hamilton y al Ferrari de Carlos Sainz. Eso ha generado mucha admiración y ha dejado a algunos de sus rivales preguntándose cómo ha sido posible pasar de ser el séptimo equipo en 2022 a estar entre el segundo y el tercero en este inicio de 2023.

James Vowles, ex director de estrategia de Mercedes, es el actual jefe de equipo de Williams, y ante la pregunta de cómo ha podido Aston Martin mejorar tanto, contestó: "Creo que tienen un piloto extraordinario que está en el coche. Lance también lo hizo muy bien. Y eso no quita nada de mérito al equipo, que ha dado grandes pasos hacia adelante".

Vowles tampoco olvida los grandes fichajes que hizo Aston Martin a nivel de ingeniería, ni el respaldo económico que aporta Lawrence Stroll, el propietario. Pero recuerda que, si comprando la misma unidad de potencia, caja de cambios y suspensión trasera que Mercedes están por delante de los alemanes, es que hay más: "Claramente están invirtiendo mucho para seguir adelante. Su túnel de viento actual es compartido con Mercedes, toda la parte trasera del coche es más o menos compartido con Mercedes, así que lo que han hecho bien es el desarrollo aerodinámico".

Pero pese al gran rendimiento de Aston Martin en este inicio de año, el de Williams considera que no será fácil mantenerse entre las tres primeras escuderías, porque hay otras que no han empezado al nivel que debería: "Me pregunto si tal vez algunos de los otros equipos se han perdido un poco y volverán a recuperarse y estar al frente. Sigo pensando que es muy difícil estar constantemente entre los tres primeros".

Por su parte, su equipo Williams parece haber aprovechado el cambio de posición de varios equipos y Alexander Albon ya puntuó en la primera carrera, después de un año 2022 en el que la escudería solo sumó 7 puntos.

Antes de este fin de semana de GP de Arabia Saudí, Williams anunció la llegada de un nuevo director de operaciones. Será Frederic Brousseau, veterano de la industria aeroespacial.