Aston Martin F1 cree que la dureza de la FIA con Alonso es por ser "defensivo"

A lo largo de las primeras carreras de la temporada 2024 de Fórmula 1 se sucedieron varios episodios polémicos en los que Fernando Alonso fue el protagonista. Los más sonados fueron el del Gran Premio de Australia, en el que hizo un 'brake test' en el penúltimo giro a George Russell, y el toque con Carlos Sainz en la cita al sprint del Gran Premio de China.

En esas ocasiones, el asturiano recibió puntos en su superlicencia y penalizaciones de tiempo, aunque todo ello se puede explicar por el hecho de que siempre tuvo que defender una posición con menos armas. Eso se debe a que el AMR24 es mucho más veloz a un solo giro que en tandas largas, y los pilotos que van más rápido atacan por todos los lados.

Descubre todo sobre Fernando Alonso en la Fórmula 1: Fórmula 1 Alonso: "Dependiendo del equipo en el que estés, te sacan amarilla o roja"

Durante el Gran Premio de Miami, se le preguntó al director de Aston Martin, Mike Krack, sobre si están intentando incrementar su rendimiento en clasificación, y no dudó en hacer una referencia a su piloto español: "Creo que cuando miras las últimas carreras, siempre hemos clasificado mucho más alto de lo que hemos terminado [en carrera], lo cual es bueno por un lado, pero no tan bueno por otro, porque los puntos se dan en las carreras, y no en la clasificación".

"Y, por desgracia, es algo que para los coches es bastante difícil, porque empiezas la carrera en modo defensivo, porque sabes que si vas demasiado fuerte para atacar, arruinarás tus neumáticos. Así que no es una buena situación para estar, trabajamos muy duro para obtener un mejor rendimiento en la carrera", continuó. "El año pasado tuvimos un poco lo opuesto, así que aprendimos algunas lecciones, pero mucho esfuerzo va hacia a la carrera en este momento".

La referencia a Fernando Alonso llegó en el momento en el que se le cuestionó si ser tan bueno a una sola vuelta provocó la dureza de los comisarios de la FIA: "Sí, eso es verdad. Creo que viene como resultado de ser defensivo, tienes que luchar muy duro para defenderte contra monoplaza más rápidos, y creo que lo ha hecho muy bien hasta ahora, porque hemos llegado con más puntos que lo que nuestras carreras merecen".

"Así que creo que es un gran logro, pero, desafortunadamente, también significa que estás en la sala de los comisarios", sentenció Mike Krack.

