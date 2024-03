Aston Martin duda sobre si su F1 2025 pasará por el nuevo túnel de viento

A pesar de que acaba de comenzar la temporada 2024 de Fórmula 1, hay que pensar de manera inevitable también en el próximo curso, uno que será el último con la actual normativa técnica. Muchos pusieron en marcha diferentes programas para desarrollar sus infraestructuras y mejorarlas, como es el caso de Aston Martin, que estrenará muy pronto un nuevo e impresionante túnel de viento.

Los de Silverstone esperan dar pasos adelante con esta herramienta, y aunque todavía sigue en construcción, creen que para "finales de año" estará todo preparado para comenzar a trabajar con él. Por eso se le preguntó a uno de sus máximos responsables en el apartado de ingeniería, Luca Furbatto, quien espera dar la bienvenida a todos los medios de comunicación una vez que tengan preparado todo el edificio.

Está en construcción, así que [estará] listo hacia finales de año. La verdad es que es bastante impresionante, así que la próxima vez que vayamos, ¿quizá en Silverstone vengas?", aseguró con un toque de humor con los periodistas que estaban en el Gran Premio de Australia, y que le cuestionaron si el monoplaza de 2025 pasará por ese nuevo túnel de viento.

"No lo sé. No, no puedo comentar eso", contestó el italiano. "Porque, cuando haces un nuevo túnel, entonces tienes que ponerlo en marcha, asegurarte de que los números [que] están saliendo son correctos, así que creo que sería una decisión para el equipo aerodinámico para asegurarse de que todo está ahí, y luego haremos el intercambio o no".

Sobre la mesa se le puso si era el momento ideal para hacerlo, puesto que las escuderías no podrán empezar a trabajar hasta el 1 de enero en los coches de la reglamentación de 2026: "Es verdad, pero creo que si pudieras ganar tiempo, creo que ganarías quizá tres meses, solo para asegurarte de que todo está bien, antes de lanzarte a ello, aunque es lo que hay".

Dejando a un lado lo que pasará con esa útil herramienta, Luca Furbatto habló sobre lo próximo que se avecina en el equipo Aston Martin, que es el Gran Premio de Japón. Con tan solo unos meses desde la última visita al país del Sol Naciente, opina que no habrá demasiadas cosas nuevas, pero será interesante: "Las características de Suzuka van a ser diferentes comparadas con las de aquí [de Melbourne], que son muy parecidas a las de Yeda. Pienso que quizá seremos un poco más competitivos en Japón, creo".

"Será muy interesante", aseguró el responsable de los de Silverstone. "Será la primera pista de este año donde vamos a tener una comparación directa contra 2023, y aparentemente va a estar mojado, ¡así que lo averiguaremos!".

