Aston Martin ve a Vettel con un estilo menos extremo que Pérez

El tetracampeón del mundo de F1 Sebastian Vettel fichó por el nuevo equipo Aston Martin para 2021 tras una temporada final difícil con Ferrari, reemplazando a Pérez.

Vettel acabó en un humilde 13º puesto en el campeonato de pilotos 2020 con Ferrari, sumando solo un podio y acumulando apenas un tercio del total de puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc.

Los errores de Vettel en los últimos años llevaron a preguntarse cuánto se adaptaban los coches de Ferrari a su estilo de conducción, al que suele favorecer una parte trasera del monoplaza estable.

Pero el director técnico de Aston Martin, Andrew Green, dijo que no le preocupaba tener que acomodar a Vettel a su nuevo AMR21, ya que cree que su estilo de pilotaje no es tan extremo como el de Pérez.

"Sí, [Vettel] tiene su propio estilo de conducción, pero eso no es diferente a los estilos de pilotaje que hemos visto en otros otros pilotos", dijo Green.

"Yo diría que no es tan extremo como el piloto al que está reemplazando, que tenía un estilo de conducción muy extremo que era muy difícil de adaptar en todas las pistas. Brillaba en algunos circuitos y no en otros".

"Creo que el estilo de Seb es mucho menos extremo. Y tenemos las herramientas y la capacidad para ajustar el coche a su medida, seguro".

"Ya hemos empezado a trabajar en eso. Hemos estado trabajando en eso durante el último mes en el simulador. Y parece muy feliz con las direcciones que hemos tomado. Así que, sí, no hay problemas".

Vettel probó por primera vez su nuevo Aston Martin F1 durante un breve shakedown en Silverstone la semana pasada, y podrá acumular más kilometraje a finales de esta semana en los test de pretemporada en Bahrein.

Si bien Vettel sentía curiosidad por hacerse una idea del concepto de monoplaza que Aston Martin tiene después de un largo período en Ferrari, quiso minimizar el mito de que necesite una parte trasera estable.

"Creo que todo el asunto de la parte trasera se ha salido un poco de control", declaró Vettel.

"Si miras los coches que tenía cuando estaba en Red Bull, o el comienzo en Ferrari, creo que siempre ha habido momentos en los que la parte trasera era nerviosa, y no pasaba nada".

"No creo que sea más vulnerable que los demás en este aspecto. En todo caso, no me gusta cuando el coche tiene subviraje, porque al menos con el sobreviraje se pueden hacer muchas cosas".

"Con el subviraje también puedes recurrir a algunas técnicas de conducción, pero tienes las manos un poco más atadas, estás más limitado. Así que, en realidad, prefiero cuando el coche está un poco más suelto, eso te ayuda".

"Obviamente, si lo está demasiado, se pierde mucho tiempo. Y eso a nadie le gusta porque te hace ir lento".

"Pero volviendo a la filosofía, creo que [el Aston Martin] es interesante. Por lo que parece, es muy diferente. Espero que se adapte bien a mí. Veremos cómo va".

