Lo que Aston Martin más destaca de Vettel tras un 2021 complicado

Aston Martin seguramente no estará satisfecho con los resultados puros de la temporada 2021 de Fórmula 1, pero sí con su piloto mejor pagado: tras la primera temporada de Sebastian Vettel en el equipo, Otmar Szafnauer se deshizo en elogios hacia el cuatro veces campeón del mundo.

"Es genial", dijo Szafnauer. "Sebastian trabaja duro, tiene una gran ética de trabajo y no deja piedra sin remover". Vettel también se ha integrado bien en el equipo a nivel humano y es "simplemente un muy buen tipo", añadió Szafnauer. "Sus amigos le quieren como persona. Y eso significa mucho".

El director de Aston Martin aseguró que Vettel "no le sorprendió", ya que "todo el mundo dice de él lo mismo que yo ahora", dijo Szafnauer. Por lo tanto, solo estaba satisfecho de que esos elogios hubiesen sido confirmados por él mismo.

Lo que distingue a Vettel en las carreras carreras

El compromiso de Vettel en la pista habla por sí mismo, esa es su "mejor cualidad", según el director del equipo. Más concretamente, este fue su resumen: "Seb siempre está trabajando para ser cada vez más rápido, incluso durante la carrera".

El piloto de Aston Martin también es muy bueno observando: "Constantemente mira a los otros pilotos para ver si puede aprender algo nuevo y ser más rápido gracias a ello, o para ver si puede cuidar más los neumáticos. En mi opinión, ese es uno de sus mayores activos".

Szafnauer nunca tuvo dudas de la velocidad de Vettel: "Le costó unas cuatro carreras conocer al equipo, el coche y el sistema de pilotaje. Pero desde entonces ha hecho un buen trabajo".

Vettel sumó grandes puntos para Aston Martin

El piloto alemán no consiguió acabar entre los diez primeros hasta la quinta carrera de 2021, con un quinto puesto en el Gran Premio de Mónaco. Ya en la siguiente carrera en Bakú, Vettel volvió a dejar muy buenas sensaciones y aprovechó el caos para colarse en una más que meritoria segunda posición, un resultado que le hizo sumar 18 puntos.

El mejor momento de Vettel en la F1 2021

Sin embargo, en el recuerdo de Otmar Szafnauer no están los dos grandes premios mencionados anteriormente, sino la carrera en Hungría en la que Vettel incluso podría haber ganado: "Sebastian hizo una carrera excelente en Budapest, incluso aunque el resultado no fuese válido al final, no fue su culpa".

Vettel terminó segundo por detrás de Esteban Ocon, pero posteriormente perdió la posición debido a una violación técnica del reglamento. Pero para Szafnauer, el resultado fue irrelevante: "Seb siguió intentando adelantar a Ocon. Tenía muchas ganas de ganar. Adelantar es muy difícil en Budapest, a menos que tengas una gran ventaja en el coche. y no la teníamos".

"Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, tal vez siendo un poco más rápidos en la parada en boxes, hubiéramos regresado a pista por delante de Ocon, y luego creo que él habría asegurado la victoria", dijo Szafnauer.

Vettel ya ha dejado su huella en Aston Martin F1

Más allá de los resultados deportivos, Szafnauer admitió que Vettel ya ha sido un gran ejemplo para el equipo: "Todos aprendimos de Seb. Cambiamos algunos procesos internamente gracias a Seb. Y Lance Stroll también se benefició de eso".

El canadiense aprendió mucho de Vettel, por ejemplo, "cómo afrontar un fin de semana" en F1, dijo Szafnauer. "Lance es joven y todavía está aprendiendo, pero tiene mucho talento y un gran control del monoplaza. El resto viene con la experiencia", concluyó.