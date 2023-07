Aston Martin F1, ni desilusión ni emoción por sus resultados en F1 2023

El equipo Aston Martin fue uno de los que mejor comenzó en la temporada 2023 de Fórmula 1, con varios podios consecutivos por parte de Fernando Alonso, pero parece que su alto rendimiento se ha desinflado hasta ocupar posiciones más bajas en las clasificaciones al final de cada fin de semana. Eso preocupa dentro de la escudería de Silverstone, aunque no quieren hacer que salten las alarmas por las mínimas diferencias que existen en la parrilla.

El máximo responsable de los de verde, Mike Krack, explicó que deben ver los motivos por los que pasaron de luchar por la pole position contra Red Bull en un trazado tan similar al Hungaroring como es el de Mónaco a ser octavos con Fernando Alonso. No obstante, cree que no deben no desilusionarse ni emocionarse con lo que consigan sobre la pista porque los objetivos van más allá de 2023.

"El desarrollo en las carreras va a fondo, creo que debemos seguir ahí, algunos equipos están haciendo un buen trabajo, como McLaren, que ha hecho una excelente labor con sus actualizaciones. Tenemos que continuar intentando atraparlos, siendo humildes y realistas, sin decepcionarnos ni emocionarnos, solo tratando de mejorar", dijo el luxemburgués. "Tenemos que ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones, creo que cada circuito es diferente y cuando todo está tan cerca, depende de lo rápido que eres".

"Tenemos que ver la diferencia respecto a la primera fila, y eso no crece, sino que incluso se reduce, así que cuando hablas de la clasificación y de los márgenes que tenemos ahora, cuando antes eras tercero o cuarto, hoy solo te vale para ser séptimo", continuó el jefe de Aston Martin, quien explicó lo sucedido con el nuevo formato de la clasificación.

"Mejoramos en el último intento, aunque Fernando [Alonso] perdió posiciones por poca diferencia de tiempo [respecto al resto de rivales]", aseguró Mike Krack. "Nos ha costado la posición con los dos Alfa Romeo y con Piastri. Necesitamos investigar para ver lo que ha pasado, porque ha habido un par de curvas en las que la mejora no ha sido tan grande, pero al final del día, con una décima puedes irte al cuarto o quinto puesto".

"Con el nuevo formato no sabes qué esperar, algunos equipos perdieron sus coches en la Q1 y la Q2, como Ferrari, y también Sergio [Pérez] se quedó algo atrás. La clasificación ha estado muy mezclada con esos márgenes", concluyó el director de la escudería que está en la tercera posición del campeonato del mundo de constructores.

Las mejores imágenes del sábado de Fórmula 1 en Hungría:

