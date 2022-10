En Aston Martin F1 comparan a Alonso con Verstappen

Cargar el reproductor de audio

A mediados de verano, el equipo Aston Martin anunció la incorporación de Fernando Alonso como nuevo piloto para la temporada 2023 de Fórmula 1 para sustituir a Sebastian Vettel, que se retira de la máxima categoría del automovilismo. El asturiano tenía la posibilidad de renovar con Alpine, pero después de las fallidas negociaciones con las altas esferas del conjunto de Enstone, el ovetense optó por fichar por la escudería de Silverstone.

Sin embargo, antes incluso de hacerse con los servicios del dos veces campeón del mundo, los británicos ya planeaban su futuro, y contactaron con una de las mentes más importantes de Red Bull, el jefe del área de aerodinámica, Dan Fallows, con quien ganaron cuatro mundiales en el periodo entre 2010 y 2013. Para que el ingeniero inglés pudiera comenzar a trabajar en su nuevo equipo, debía pasar el obligatorio gardering leave [un término con el que se denomina el tiempo en el que un miembro de un equipo no puede trabajar con otro para evitar un trasvase de información], pero ese periodo ya ha pasado y ha comenzado en sus labores.

El británico quiere crear un monoplaza rápido, como ya ha reconocido, e incluso sienten presión por darle un coche competitivo a Fernando Alonso y Lance Stroll. Además, Fallows reconoce la importancia de tener a un piloto con tanta experiencia como el español en Aston Martin: "Sabemos que Fernando [Alonso] manifestará los problemas del coche, pero eso no debería ser nada nuevo para el equipo".

"Con Sebastian [Vettel] y Lance [Stroll], hemos tenido dos pilotos que se han hecho oír sobre el monoplaza, que han dado sus opiniones y nos lo han dicho cuando creen que las cosas están mal", explicó al sitio web de Aston Martin. "No conozco muy bien a Fernando, así lo que sé sobre su estilo de conducción se basa en lo que otros han dicho. Tiene fama de conducir por sensaciones, le gusta mucho sentir los límites del coche".

"Si ese es el caso, tenemos que asegurarnos de que el chasis es predecible, estable, todas las cosas que tratamos de lograr, pero eso se incrementará con alguien como Fernando, expresó el inglés.

El responsable de la aerodinámica en la escudería de Silverstone comparó a Alonso con otro de los grandes nombres de la parrilla, el del vigente campeón del mundo. Fallows trabajó con el neerlandés en su periplo por Red Bull, y dijo: "Max Verstappen es un piloto muy parecido. Le gusta conducir al límite, o ligeramente por encima, todo el tiempo, así que tienes que asegurarte de que el coche se comporta bien en esas condiciones, tengo entendido que Fernando es muy parecido".

"Hay pilotos, como Fernando y Max [Verstappen], que conducen estos coches de Fórmula 1 de gran velocidad y alta carga aerodinámica como si fueran karts", reconoció. "Me parece extraordinario que puedan tratar un coche tan sofisticado y tan rápido como uno de Fórmula 1 de la misma manera que un kart, pero lo hacen"

Cuando se le preguntó sobre si tenía experiencia sobre un kart, Fallows bromeó por enfrentarse a Alonso: "No soy muy bueno, pero me gusta. Hay un club de karting en Aston Martin, así que tengo que ir a él porque es una de las cosas más divertidas que puedes hacer, y es genial para de equipos. Estoy seguro de que [Alonso] no me sacaría más de 10 segundos por vuelta".

