Aston Martin F1 ve "brotes verdes" con sus mejoras y desarrollo de 2024

El equipo Aston Martin intenta darle la vuelta a la situación en la que pasaron de ser candidatos a los podios y soñar incluso con alguna victoria a solo ser quintos en la clasificación de constructores. En el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 realizaron una serie de cambios en el monoplaza para mejorar el rendimiento del suelo, una de las claves de la categoría actual.

El reglamento que se introdujo hace unos años dio mucha importancia al efecto suelo, y en la escudería de Silverstone son conscientes de ello, por lo que centran su trabajo en esa zona, como reconoció el director técnico del conjunto verde, Dan Fallows: "Creo trata de empujar al máximo con el desempeño bajo el suelo. Algunas de ellas [las mejoras] es nuestro desarrollo normal".

Sin embargo, los británicos no pierden la dirección de su proyecto, y continúan con la filosofía que ya comentaron en el inicio del año: "Nos gusta traer cosas a la mayoría de las carreras que podemos. Hay mucha gente haciendo mucho trabajo para tener un mejor desempeño, pero no es ningún secreto que tenemos algunas características que no estamos muy contentos, queremos tener un camino mucho más consistente"

"Hemos visto que tenemos brotes verdes de buen rendimiento, ya sea en ciertas condiciones, con los neumáticos o en la clasificación, pero es esa consistencia con la que no podemos seguir en muchas carreras", aseguró en el comienzo del fin de semana en el circuito de Hungaroring, aunque todo ello sirve más para el resto de curso que para una cita en concreto.

Dan Fallows y toda la escudería quieren dar pasos adelante, y esperan darle a Fernando Alonso y Lance Stroll todo lo necesario para regresar a la batalla: "Los pilotos son muy claros en qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, estamos en una cuesta constante para tratar de traer cosas nuevas para ayudarlos".

Sin embargo, para alcanzar ese punto punto, hay trabajo por delante, y es todavía más complicado con la normativa técnica actual: "Siempre es difícil conseguir un equilibrio. Con estas reglas hay una cierta cantidad de interacción con el suelo, son coches con un efecto de suelo muy fuerte, pero también tienes que poder conseguir que el sistema de suspensión funcione con el suelo para evitar esas condiciones de desequilibrio".

"Creo que todos los monoplazas, en un cierto punto, lo harán. Es solo una cuestión de cuando empieza a ser un problema, y no es el único factor en el diseño del suelo o de los coches, pero es algo que debes tener en cuenta, si empiezas a introducir demasiado [en el monoplaza], te va a dañar", aseguró. "Eso es muy complicado, pero también los suelos son muy sensibles a la forma en que se comportan. El aerodinamismo bajo el suelo es muy sensible a la altura del coche en algunas condiciones, así que conseguir lo correcto es una balanza difícil".

"La otra cosa es que todos tratamos de introducir más rendimiento a los coches, y a veces puedes lograr nueve cosas que quieres hacer y luego es la décima cosa la que te pone en riesgo, así que estamos tratando de asegurarnos de que cada vez que colocamos algo en el coche hace exactamente lo que queremos en cada condición, pero a veces no siempre funciona así", sentenció.

