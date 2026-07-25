El brazo más alto de la suspensión trasera del AMR26 es ahora un perfil aerodinámico

Adrian Newey no se echa atrás. Era fácil pensar que el genio británico podría dar un paso atrás en sus decisiones con respecto al diseño del monoplaza que debutó en Hungría. Pero no es propio de él dar marcha atrás en sus ideas, sobre todo cuando está convencido de que pueden mejorar el rendimiento de su Aston Martin.

El AMR26 'B' que ha debutado en Budapest es un monoplaza que sigue la línea de su predecesor (el chasis se fabricó con los mismos moldes, ya que el objetivo se centró especialmente en la reducción de peso, al igual que con la caja de cambios), pero presenta algunos conceptos más extremos que los ya vistos.

Los faldones laterales con perfil aerodinámico, muy separados del borde son únicos en la F1; muestran un socavado muy pronunciado que confirma un concepto aerodinámico que se ha mantenido, con la optimización de las rejillas de los radiadores, que son muy pequeñas, y con una entrada de aire de refrigeración en la parte superior del flanco gracias a una bandeja inferior que se eleva considerablemente.

Pero la apuesta audaz de Newey se aprecia en la suspensión trasera (la delantera no se ha modificado). El brazo trasero del multibrazo superior se ha elevado 30mm en el punto de fijación al pilar del alerón, situándose por encima del escape, mientras que anteriormente el anclaje se encontraba a mitad del terminal central.

La imagen de AG Galli nos muestra otro detalle interesante: los dos brazos se han unido mediante un elemento de conexión, retomando un concepto que el propio Newey ya había desarrollado cuando estaba en Red Bull (en la parte delantera también había experimentado con los dos triángulos superiores fabricados en una sola pieza).

La elección se ha debido a razones aerodinámicas: de hecho, se han modificado las cubiertas de carbono. El brazo que se une al pilar cuenta con un borde de salida un radio que le confiere una forma de ala de avión que se sitúa entre el aletín inferior y el perfil principal del alerón trasero.

En la FP1 de Hungría, Lance Stroll sufrió un fallo en la suspensión trasera izquierda: en un principio se pensó que se trataba de una rotura peligrosa, pero parece que el incidente se debió a un problema de montaje. No es casualidad que el equipo dejara salir a la pista a Fernando Alonso nada más reanudarse la sesión, ya que desde el principio se tenía la certeza de que no se trataba de nada estructural. Sin embargo, antes de la FP3, los mecánicos sustituyeron el tren trasero del español por precaución.