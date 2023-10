Aston Martin F1, consciente del arriesgado movimiento de las mejoras

El equipo británico tuvo problemas para optimizar sus últimas actualizaciones después de que surgieran muchos problemas después de la única sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1. Tras eso, se corrigieron las especificaciones de sus coches, lo que llevó a que tuvieran que ver cómo ambos AMR23 comenzaran desde el pitlane en la carrera del domingo.

Fernando Alonso regresó a la configuración antigua del Gran Premio de Qatar, mientras que Lance Stroll rebajó la altura para regresar a un enfoque más conservador. Los pilotos fueron más competitivos de lo esperado, incluso el asturiano era noveno cuando se vio obligado a abandonar por daños en el suelo, y en canadiense heredó esa plaza.

No obstante, el hijo del propietario del conjunto inglés escaló dos plazas más tras las descalificaciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Cuando Motorsport.com preguntó al director de Aston Martin, Mike Krack, si habría hecho algo diferente, insistió en que sabían que las cosas podían torcerse.

"Tienes que ser consciente del riesgo. Perdimos el viernes, no estábamos lo suficientemente bien preparados, sobrecalentamos [el coche] en la parte delantera, y perdimos la sesión", dijo. "Cuando solo tienes una hora, cuando vimos aquí, dijimos que teníamos que estar al 100% en esa única prueba, y si teníamos un fallo, no obtendríamos los datos".

"Lo tuvimos, y no teníamos la información, así que pienso que es manejable si no tienes problemas para traer actualizaciones en un [fin de semana al] sprint, y otros equipos lo están haciendo. Es factible, pero es un riesgo mayor", explicó el luxemburgués, quien admitió que el resultado era bienvenido después de unos días duros para la escudería.

"Hay que aceptar que después de tres jornadas de trabajo muy duro hay un par de caras sonrientes en el garaje, y eso también es bien merecido, pero hay que ver la oportunidad perdida que podría haber sido", aseguró el máximo responsable de los de verde. "Y esa es la realidad, que el viernes teníamos que haber hecho los deberes, no los hicimos, y tuvimos las consecuencias durante todo el fin de semana".

"Ahora, siempre existe la regla, no lleves actualizaciones en un fin de semana al sprint. No obstante, cuando tomas la decisión de hacerlo, sabes cuál es el riesgo, y después no puedes quejarte cuando ocurre, esa es otra lección aprendida", aseguró el director de Aston Martin.

Mike Krack dijo que puntuar había superado las expectativas después de arrancar desde el pitlane: "Sabes que será muy difícil puntuar si empiezas desde el pitlane, especialmente con el ritmo que teníamos ayer, pero ahora sabemos que fue la decisión correcta. Creo que también nos ayudaron un poco las circunstancias, porque se puede ver que siempre veníamos [detrás de otros coches], ellos iban a boxes".

"Pienso que toda la secuencia de paradas en boxes empezó alrededor de la vuelta nueve, diez u once, y teníamos dos o tres monoplazas delante que acababan de pasar, a los que no teníamos que adelantar porque iba a irse pronto", dijo. "Nos sorprendió lo pronto que entraron algunos, pero fue bueno, porque entonces corres más cuando estás en aire limpio que en tráfico.

El luxemburgués subrayó que llevar las nuevas piezas requirió de un gran esfuerzo, uno que vio al equipo obligado a usar un comodín del toque de queda, puesto que trabajaron hasta altas horas de la noche: "La gente suele subestimar la cantidad de trabajo que hay que hacer".

"Las comprobaciones geométricas de desviación, todas esas comprobaciones que tienes que hacer, llevan mucho, mucho tiempo, y los suelos y las alas, además de la carrocería, llegan tarde, así que lo traer todo el jueves por la mañana o a la hora de comer", explicó Mike Krack. "No tienes mucho tiempo para hacer todo ese trabajo previo, debes hacer las declaraciones a la FIA, y pienso que todos deben hacer esas pruebas y comprobaciones antes del fin de semana".

"Es una cantidad enorme de trabajo, y no tienes mucho tiempo, así que, si te queda un comodín, tienes que usarlo", comentó el responsable de Aston Martin, quien también habló de los problemas en el suelo de Fernando Alonso. "La pista es brutal, es muy dura, y había una parte del fondo, en la derecha, que estaba roto, como medio metro de largo, desaparecido".

