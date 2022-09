Aston Martin F1 admite presión por dar un coche rápido a Alonso

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso sorprendió al mundo de la F1 anunciando su fichaje por Aston Martin el primer día de las vacaciones de verano, a principios de agosto.

Muchos se preguntaron si el asturiano era el piloto ideal para un equipo que tiene un ambicioso plan pero que está lejos de cumplirlo, y si la escudería británica era el mejor sitio al que ir para un bicampeón que sigue aspirando a todo a sus 41 años.

Alonso ya explicó que vio en Aston Martin un proyecto interesante, un gran apoyo y una vital confianza que sentía que Alpine ya no tenía en él al ofrecerle solo un contrato de un año. Ahora, Mike Krack, director de su futuro equipo, defendió la llegada del ovetense.

"Él puede apretarnos más que un piloto que no tenga su calibre", explicó a la BBC. Y sobre el hambre que tendrá Fernando Alonso, continuó: "Podría ser mucho más difícil de lo que es ahora. Lo discutimos y nos preguntamos, '¿cuáles son los pros y cuáles los contras?' Y llegamos a la conclusión de que era la decisión correcta".

Cuando le preguntaron por el carácter del #14, Krack prefirió alabar otras características y virtudes del piloto que cumplirá en 2023 su vigésima temporada en Fórmula 1, aunque admitió que si las cosas salen mal, habrá más presión.

"Su velocidad es la clave", comentó. "Pero va a ser un reto para nosotros. Por lo general, los pilotos con ese nivel de experiencia ya no tienen ese deseo de ganar. En general ese deseo desaparece a esa edad, especialmente cuando ya ganaron".

"Fernando tiene esa combinación única de velocidad, hambre, motivación y experiencia. Para nosotros, es el candidato perfecto. La desventaja podría ser que sabemos que será difícil si el coche que le damos no es lo suficientemente bueno. Pero será complicado con cualquier piloto si el monoplaza no es lo suficientemente rápido".

"Creemos que es muy, muy importante tener a alguien como Fernando para dar el siguiente paso como equipo".

La clave, dice Krack, será que Aston Martin no tenga expectativas poco realistas ni exagere en su discurso de lo que pretende conseguir.

"Tienes que aprender a lidiar con los campeones, lo que ya hemos hecho con Sebastian [Vettel]. Y como esos pilotos son muy exigentes, es bastante difícil de manejar. Pero Sebastian no es muy difícil de gestionar si eres transparente, sincero y directo. Y creo que lo mismo ocurre con Fernando".

Tras 'El Plan' (fallido) de Alonso y Alpine, en Aston Martin prefieren tener los pies en el suelo: "Todo se vuelve difícil cuando las expectativas no coinciden con los resultados o cuando no eres sincero".

"Sabe muy bien que probablemente no ganemos la primer carrera que disputemos juntos".

"Pero puede estar seguro de que vamos a darlo todo y a escuchar lo que tenga que decir. Y si no podemos darle algo, tenemos que decirle abierta y transparentemente: 'Mira, no podemos hacer eso. Esto otro es lo que podemos hacer. Creo que si tenemos ese tipo de diálogo, no será un problema".

