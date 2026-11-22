Fórmula 1 GP de Las Vegas

El aspecto en el que Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó a Red Bull sin palabras

Según Laurent Mekies, la victoria en Las Vegas dice más de cómo Max Verstappen se impuso a sus rivales que del progreso de Red Bull en circuitos con escaso rendimiento energético.

Ronald Vording

Editado: 22 nov 2026, 17:41

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Max Verstappen ha conseguido su cuarta victoria en los últimos seis grandes premios de Fórmula 1. En esta ocasión, el neerlandés se impuso en lo que se conoce como un circuito con escaso potencial energético, lo cual es digno de mención si se tiene en cuenta que Red Bull Ford Powertrains seguía teniendo dificultades en este tipo de pistas a principios de este año.

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La victoria en Las Vegas parece poner de relieve lo mucho que ha progresado Red Bull en ese aspecto, aunque el director del equipo, Laurent Mekies, cree que el resultado cuenta, ante todo, una historia diferente. Según él, Verstappen gestionó especialmente bien los retos tácticos que planteaban la gestión de la energía y el rebufo extremadamente potente.

"Creo que Max ha sido claramente más astuto que sus rivales hoy, por la forma en que ha logrado defenderse durante 50 vueltas", afirmó Mekies cuando Motorsport.com le preguntó en qué medida la victoria se debía a que Verstappen había sido más astuto que Mercedes, y en qué medida a que la casa de Milton Keynes había optimizado la unidad de potencia.

"Y sí, a Max le han adelantado unas cuantas veces, pero tengo la sensación de que probablemente lo hizo a propósito en algunas ocasiones. Seguramente ha explorado todas las posibilidades de lo que ocurría entre la penúltima curva y la línea de meta".

A Mekies le impresionó especialmente la forma en que Verstappen se anticipaba a los acontecimientos. A diez vueltas del final, ya estaba preguntando al equipo qué se podía hacer en cuanto al despliegue de energía durante la última vuelta, para evitar que le adelantasen antes de la línea de meta.

"Llegó incluso al punto de que, como habéis visto, nos pidió que volviéramos a analizar el escenario para la última vuelta", continuó Mekies. "Obviamente, los chicos estuvieron dándole vueltas al tema durante un buen rato, pero la conclusión a la que llegamos cuando volvimos a hablar con él fue que ya lo tenía todo bajo control y que había barajado todas las opciones. Así que pensamos que sabía exactamente qué hacer en ese momento y así fue".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Cabe señalar, sin embargo, que el dúo de Mercedes se quedó atrás en los últimos compases. George Russell se quedó fuera de la lucha al salirse de la pista, mientras que Andrea Kimi Antonelli se encontraba en una posición excelente pero, según el italiano, su unidad de potencia se "desorientó" cuando levantó el pie del acelerador.

No obstante, eso no resta mérito alguno a la victoria de Verstappen, que Mekies llegó incluso a describir como una de sus mejores carreras de esta temporada. "Creo que ha hecho otra carrera sobresaliente, excepcional. No sé si será una que recuerde más que las demás, pero creo que fue impresionante la forma en que resistió la presión durante tanto tiempo".

Hubo un aspecto que dejó sin palabras a Red Bull, según Mekies, y fue la forma en que el tetracampeón logró optimizar él mismo la gestión de la energía.

En la recta, se dejó adelantar deliberadamente varias veces para recargar la batería antes de contraatacar en la recta hacia la curva 1. Una vez que Mercedes se dio cuenta de cómo hacer frente a eso, Verstappen ajustó su táctica y logró contraatacar varias veces en la curva 3 en su lugar.

"Fíjate en la carrera de hoy, fíjate en la de Brasil y fíjate en cómo posiciona su coche respecto a los demás. Siempre está en el lugar perfecto en el momento perfecto", detalló Mekies.

"Y sí, sigue sorprendiéndonos cada día. En cada carrera, desde el muro de boxes, nos miramos unos a otros y decimos: '¿Qué ha sido eso?'. Porque eso es realmente lo que hacemos. No sé si se le puede llamar 'infravalorado', porque no creo que Max lo esté, pero es de otro planeta".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Dado que fue una carrera muy táctica en cuanto a la gestión de la energía y que todo giró en torno al rebufo, Mekies admitió que no había conseguido aclarar mucho cuál es exactamente el nivel de Red Bull Ford Powertrains en circuitos con poca energía.

"En lo que respecta a los circuitos con poca y con mucha energía, creo que, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la carrera con un efecto de rebufo extremadamente alto, es muy difícil sacar una conclusión".

"Me hubiera encantado marcharme de aquí con una idea clara del ritmo del coche en carrera frente a la competencia, pero creo que hoy nadie tiene esa idea clara. Y, por lo tanto, no hay ninguna conclusión real al respecto".

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