El asiento en Red Bull del que nadie habla… y por qué es el mayor cumplido de todos

Retrocedamos en el tiempo algo más de un año, concretamente hasta marzo de 2025. El escenario era el Circuito Internacional de Shanghái, donde se celebró la segunda prueba de la campaña. Durante ese fin de semana, Motorsport.com se enteró de algo que en un primer momento parece imposible de creer: Red Bull tenía sobre la mesa un cambio de pilotos entre Liam Lawson e Isack Hadjar.

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La primera reacción, tanto mía como de mis compañeros, fue de incredulidad. ¿No es eso inverosímil? ¿Cómo se puede sustituir a un piloto tras solo dos fines de semana? Hay que reconocer que las primeras semanas de Lawson con Red Bull habían sido difíciles, y en China incluso estableció un récord negativo al convertirse en el primer piloto de la escudería de Milton Keynes en clasificar en la última fila de la parrilla dos veces.

Aun así, realizar un cambio de piloto tan pronto parece casi impensable. Pero tras consultar con múltiples fuentes del paddock, resultó que era cierto. Poco después del Gran Premio de China, se publicó la noticia de que Red Bull subía a Yuki Tsunoda. Y eso es exactamente lo que ocurre en los días siguientes.

Por desgracia, a pesar de todo su entusiasmo, el piloto japonés tampoco logró dejar una huella en Red Bull. Como resultado, empezaron a circular rumores sobre otro posible cambio de pilotos para 2026 incluso antes de las vacaciones de verano.

Una vez que Hadjar consiguió su primer podio en la F1 en Zandvoort, ya no se podía ignorar al francés y el panorama quedó clarísimo, también para el asesor de automovilismo de Red Bull, Helmut Marko.

Aunque el cambio tras la carrera de China fue extremo incluso para los estándares de Red Bull, fue el ejemplo de lo que llevaba años ocurriendo con el segundo asiento del equipo. Antes de Lawson y Tsunoda, Pierre Gasly, Alex Albon y Sergio Pérez habían sido víctimas de ello. En otras palabras, el asiento junto a Verstappen se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el equipo. Hasta 2026.

Lawson y Tsunoda fueron los dos últimos fracasos en el segundo asiento de Red Bull a lo largo de 2025 Foto de: Peter Fox / Getty Images

Este año, Hadjar ha logrado romper esa tendencia. Ya lo había insinuado el año pasado. Cuando empezaron a surgir rumores sobre su ascenso a Red Bull y le preguntaban al respecto cada jueves, el francés respondía con una confianza notable.

"2026 es otra historia, porque supone un nuevo comienzo para el equipo", dijo Hadjar en Monza el año pasado, por ejemplo. "No habrá ese debate sobre el tema del segundo coche. Eso ya no será un tema, porque es un coche completamente nuevo para todos". Cuando Motorsport.com le preguntó si eso facilitaría su ascenso a Red Bull, respondió con seguridad: "Mucho más fácil".

En aquel momento, esos comentarios se compararon con la confianza con la que también habían llegado a Red Bull sus predecesores, solo para fracasar. Se daba por hecho que la aventura de Hadjar en Red Bull terminaría exactamente de la misma manera.

Sin embargo, a mitad de temporada, Hadjar ha demostrado hasta ahora lo contrario. Sus palabras no han resultado ser palabrería vacía, sino una realidad. De media, Hadjar es solo unas décimas más lento que Verstappen en clasificación, y además ha aportado algo más que Red Bull llevaba tiempo buscando: estar ahí cada vez que Verstappen no puede hacerlo por una razón u otra.

Todo empezó de inmediato en Australia, donde Verstappen sufrió un accidente en la Q1, pero Hadjar salvó la situación al conseguir un impresionante tercer puesto en la parrilla. Algo similar ocurrió en Mónaco, donde Verstappen se retiró pronto, pero Hadjar acabó subiendo al podio. Aunque más tarde tuvo que ceder el trofeo a Gasly, eso no resta absolutamente nada de mérito al rendimiento de Hadjar.

Cometió un error torpe en Miami —quizá el único hasta la fecha—, pero, aparte de eso y de su abandono por problemas con el motor en Melbourne, Hadjar ha terminado todas las carreras entre los ocho primeros. Eso es exactamente lo que Red Bull quiere ver en su segundo piloto: terminar de forma constante en el top 8, es decir, junto a los cuatro equipos líderes, al tiempo que da un paso al frente cuando Verstappen no está ahí.

La mejor actuación de Hadjar con Red Bull hasta la fecha fue en Spa-Francorchamps. Tras un cambio de motor y la consiguiente penalización en la parrilla, tuvo que salir desde la 21ª posición, pero hizo una carrera excelente y terminó sexto. Con neumáticos más desgastados, incluso logró mantener detrás de él al actual campeón del mundo, Lando Norris, lo que provocó grandes elogios del director del equipo, Laurent Mekies: "Creo que es su mejor carrera con nosotros, sin duda alguna. Y no se trata solo de un repunte. Ha ido mejorando poco a poco en cada carrera en cuanto a velocidad. Así que está aportando velocidad cada vez que sale a la pista. Hoy ha dado un paso más".

Mekies calificó el Gran Premio de Bélgica como la mejor carrera de Hadjar con Red Bull hasta la fecha, ya que remontó desde la 21.ª hasta la sexta posición Foto de: Pauline Ballet / Fórmula 1 vía Getty Images

"De hecho, este fin de semana supone otro paso adelante porque ha sido muy, muy rápido desde la FP1. Y sí, le hemos dado una estrategia un poco inusual que, al final, gracias al momento en que salió el VSC, también le ofreció la posibilidad de adelantar a Lando. Así que ha estado bien. Ha sido muy, muy fuerte. Su ritmo era para estar entre los tres primeros. Así que estamos muy, muy contentos con su progreso", añadió Mekies.

Esto significa que todo el mundo en el paddock habla de un asiento en Red Bull, pero no del que ha estado sometido a mayor presión en los últimos años. El hecho de que nadie cuestione su puesto es el mayor cumplido que podría recibir Hadjar ahora mismo.

Oficialmente, al francés aún no se le ha garantizado la continudad para el año que viene. Pero, a juzgar por sus actuaciones hasta la fecha, tendría que darse un giro extraordinario de los acontecimientos para que no siguiera al volante del Red Bull la próxima temporada, independientemente de quién sea su compañero de equipo.

Pase lo que pase con Verstappen, el futuro de Hadjar en Red Bull parece asegurado Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images